En mann ber ved «Martyrenes hage», en gravplass for sjiamuslimer i Kabul. Der er en rekke ofre for terrorangrep begravet. Da Taliban tok over makten lovet de å ivareta sikkerheten i landet. Det løftet utfordres nå av gruppens bitreste fiende, og stadig mer terror finner sted. En rekke av dem er rettet mot sjiaminoriteten.