Redningsarbeiderne kjemper mot tiden

Dødstallene etter jordskjelvet på Haiti nærmer seg 1300. Nå frykter redningsarbeiderne en tropisk storm.

Redningsarbeiderne og helsepersonell jobber døgnet rundt etter jordskjelvet.

Jordskjelvet som rammet Haiti lørdag drepte minst 1297, melder landets myndigheter mandag ettermiddag norsk tid.

Da jobbet redningsarbeiderne på spreng i jakten på overlevende. De har dårlig tid, mandag kveld er det frykt for at de hardest rammede områdene vil bli truffet av en kraftig tropisk storm.

Mangler tak og helsetilbud

Ifølge BBC har 30.000 mennesker mistet hjemmene sine. I katastrofeområdet er det desperat mangel på drikkevann og trygge steder befolkningen kan sove. Den situasjonen kan bli kraftig forverret utover kvelden.

Den tropiske stormen Grace har bygget seg opp over flere dager. Nå er den på vei mot Haiti, melder The Financial Times.

– Vi er veldig redde for at den vil gjøre en allerede veldig vanskelig situasjon enda vanskeligere, sa Akim Kikonda til avisen.

Han jobber for en katolsk hjelpeorganisasjon.

– Vi har ikke fått pustet ut, og her kommer Grace, sa han.

Jordskjelvofre mangler både tak over hodet og drikkevann. Her er kvinner og barn i matkø.

Ifølge BBC sliter sykehusene allerede med å hjelpe skadede etter jordskjelvet. Tusenvis av haitianere trenger medisinsk hjelp.

Søndag besøkte The New York Times et sykehus som var satt opp i midlertidige lokaler. Legen Edward Destine sa at han var den eneste kirurgen på sykehuset. Og han mangler utstyr for å hjelpe pasientene.

Cuba var raskt ute med å sende leger. Også USA og Chile bidrar med utstyr og personell. Men behovet er enormt.

Mandag var frykten stor for hva som skjer om stormen rammer kysten med full kraft.

Lang rekke tragedier

Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule. Landet sliter fortsatt med skadene etter det store jordskjelvet i 2010. Den gang døde et sted mellom 100.000 og 300.000 mennesker.

Dødstallet er omstridt. De høyeste anslagene er fra regjeringen, som mistenkes for å overdrive.

Den 7. juli i år ble president drept. Myndighetene hevdet at morderne var leiesoldater som forsøkte å gjennomføre et statskupp.