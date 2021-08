Verden Afghanistan «Jeg vil jobbe for å forbedre landet mitt så lenge jeg lever», skrev 28-åringen. Så ble han kidnappet av Taliban. Vi vil regjere mer fredelig enn for 20 år siden, sier Taliban. For afghanere som har levd under gruppens kontroll i årevis, er det umulig å tro.

21 minutter siden

Atifa Amiri satt i en forelesning på et universitet i India 3. september for to år siden, da mobilen hennes ringte.

Navnet til storebroren Abdul Samad lyste opp på skjermen. Det var ikke uvanlig. Selv om broren bodde i hjemlandet deres Afghanistan, snakket søskenparet sammen hver dag. Gjerne to ganger.

Jeg ringer ham tilbake, tenkte Atifa. Da hun to timer senere ventet å høre stemmen hans, kom hun til Abduls telefonsvarer. Han hadde ikke vært aktiv på over to timer. Det var ulikt ham.

Amiri forsøkte å ringe moren, faren, søsteren. Ingen svarte. Til slutt fikk hun tak i en fetter.

– Taliban har kidnappet broren din, sa han.

– Men ikke vær bekymret. Vi forhandler med dem.