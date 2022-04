Gass-betaling kan skape splittelse. Polen vil straffe dem som betaler i rubler.

Flere store europeiske energiselskaper vurderer å bruke rubel-konto for å betale for gass, skriver Financial Times. Frykten er at smutthull kan skape splittelse mellom EU-land.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen avviser Russlands krav om å betale for gass i rubler. Men flere energiselskaper prøver å finne måter som gjør at de kan fortsette å kjøpe gass.

28. apr. 2022 12:30 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag stengte Gazprom gasskranene til Polen og Bulgaria. Snart forfaller nye gassregninger til Russland.

Nå presser to spørsmål seg frem:

Vil flere land bli rammet av russiske gass-kutt?

Hvem går med på Russlands krav om å betale for gassen i rubler?

Ungarn har alt sagt at de vil gå med på å betale for gassen i den russiske valutaen. De får 85 prosent av gassen sin fra Russland.

– Hvorfor? Fordi dette er bestemt av infrastrukturen. Dette er ikke for moro skyld. Vi har ikke valgt denne situasjonen, sa Ungarns utenriksminister Peter Szijjarto til CNN.

Rom for fortolkning?

Etter angrepet på Ukraina ila Vesten historisk harde økonomiske sanksjoner mot Russland. Gass er imidlertid ikke omfattet av sanksjonene.

Russland svarte nylig med å kreve gassbetaling i rubler. EU mener kravet er et brudd på kontraktene og kalte det utpressing.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa onsdag at det å betale i rubler er i strid med sanksjonene. Betalingen må skje i euro eller dollar.

– Våre retningslinjer er veldig klare. Hvis det ikke er oppgitt i kontrakten, er det å betale i rubler i strid med våre sanksjoner, sa von der Leyen.

Men ifølge nettstedet Politico mener flere diplomater at reglene er alt annet enn klare.

Financial Times skriver torsdag at flere av Europas største energiselskaper planlegger å åpne rubelkontoer for å få betalt for gassen. De henviser til anonyme kilder som skal ha kjennskap til saken.

Avisen mener dette viser hvordan energi blir brukt i konflikten, og skriver at dette utfordrer EUs evne til å stå samlet mot Kreml.

Hva er lov?

Tidligere i måneden sa EU-kommisjonen at energiselskaper kunne åpne konto i Gazprombank for å betale for gassen i euro og dollar, skriver Politico. Banken er ikke omfattet av EUs sanksjoner.

Men så blir det komplisert. Dette skyldes blant annet at Russland krever at gasskjøperne oppretter to ulike kontoer, en i utenlandsk valuta og en i rubler.

Grovt sagt er det springende punktet om betalingen er sluttført før eller etter den blir omgjort i rubler. Dette kan skape et smutthull som flere energiselskaper nå vurderer, ifølge Financial Times.

Avisens kilder oppgir at noen av de største energiselskaper i Tyskland, Østerrike, Ungarn og Slovakia, vurderer å åpne rubel-kontoer i Gazprombank i Sveits for å betale for fortsatt gassleveranser.

Vil straffe dem som betaler i rubler

Både Polen og Bulgaria har blankt avvist dette opplegget. Polens klimaminister Anna Moskwa sa torsdag at EU burde straffe medlemsland som betaler Russland i rubler. Det melder Reuters.

– Vi forventer at det får konsekvenser for disse landene slik at de slutter å betale i rubler, sa Moskwa.

Polen vil ha sanksjoner på gass.

Flere land ber nå EU-kommisjonen om å gi klarere råd, skriver Bloomberg. På et lukket møte i Brussel skal flere EU-ambassadører sagt at forvirring om reglene kan bli en brekkstang for Russland for å skape splittelse.

En talsmann for det østerrikske selskapet OMV sier til Reuters at de jobber med en løsning som er i tråd med sanksjonene. Men de vil ikke gå i detalj om disse er slik Financial Times skisserer. Også selskapet Uniper i Tyskland skal se etter en måte å få betalt for gassen.

Mener gassalg finansierer krigen

En studie fra det finskbaserte Center for Research on Energy and Clean Air anslår at Tyskland har vært Russlands største energikunde siden krigsutbruddet, skriver NTB. Italia er nest størst.

Forskerne anslår at Russland har tjent over 600 milliarder kroner på å selge fossil energi siden 24. februar. De peker på at disse pengene går til statskassen, som finansierer krigen.

Europa nå:

