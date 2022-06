Brøt ut brann i kjemikaliefabrikk der 800 skal ha søkt tilflukt. Ligner situasjonen ved Azovstal

Et russisk anrep førte til brann i en kjemikaliefabrikk i Sievjerodonetsk. Det sier guvernøren i provinsen. Hundrevis av sivile skal søke tilflukt i fabrikken.

Røyk stiger opp fra området rundt kjemikaliefabrikken torsdag 9. juni. Lørdag var det fortsatt uavklart om brannen er slukket.

Tuva Hilton

18 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Det er bare litt over tre uker siden sagaen om Azovstal-stålverket i Mariupol ble avsluttet. I månedsvis satt over to tusen soldater og sivile innesperret. De var omringet av russiske styrker i de bombesikre rommene under stålverket.

Nå kan en lignende situasjon ha oppstått i kjemikaliefabrikken Azot i Sievjerodonetsk. Også her holder ukrainske soldater stand. Hundrevis av sivile skal ha søkt tilflukt der. Byen regnes som en av viktigste kamparenane i Donbas.

Lørdag fortalte guvernøren i provinsen Luhansk, Serhiy Hayday, at det har brutt ut brann i anlegget. Et russisk angrep skal ha ført til en lekkasje av tonnevis med olje og en påfølgende brann, melder Reuters. Situasjonen er uavklart og det er enda ikke klart om brannen er slukket.

Det kan også se ut som at russerne bruker samme strategi som ved Azovstal. Planen deres er å blokkere Azot-fabrikken fram til de ukrainske styrkene overgir seg, skrev det russiske nyhetsbyrået Interfax, søndag.

– Vil blokkere fabrikken

Ifølge ukrainerne søker 800 mennesker tilflukt i bomberom under fabrikken. Blant de som søker tilflukt skal 200 være ansatt på fabrikken, i tillegg til 600 av innbyggerne i Sievjerodonetsk.

Russiske kilder har påstått at de russiske styrkene har blokkert fabrikken med opp til 400 ukrainske soldater inni. Guvernøren for Luhansk avviser påstanden på Twitter lørdag. Han sier at ukrainerne fortsatt har kontroll over den industrielle sonen rundt fabrikken.

Ordføreren i byen, Oleksandr Striuk, sier til BBC at de forsvarer omtrent en tredjedel av byen. Vann og elektrisitet har ikke fungert på to måneder, forteller Stiuk.

Ifølge Hayday har russerne sprengt to av tre broer inn til byen. Hans teori er at russerne nå vil gjøre en stor offensiv for å overta byen helt. Det skriver ukrainske Nexta.

En ukrainsk soldat bæres ut i en begravelse i Kyiv den 11. juni. Soldaten het Ivan Chekaniuk og ble drept av russiske styrker under kampene i Sievjerodonetsk, ifølge Reuters.

– Donbas sin skjebne avgjøres her

Russland har erklært at de vil ta full kontroll over Donbas, som blant annet består av provinsene Donetsk og Luhansk.

Sievjerodonetsk er nå en hindring for videre fremmars vestover for russerne. Dette er den største byen i Luhansk-provinsen som fortsatt er under ukrainsk kontroll, og er blitt episenteret for kampene om Donbas.

Kampene har pågått i mange uker. Etter at russerne først overtok store deler av byen, ble det rapportert at ukrainerne klarte å gjeninnta over halvparten. Nå sier ukrainske myndigheter at russerne igjen har tatt overtaket.

– Det meste av byen er under russisk kontroll, sa Serhiy Hayday på lørdag.

– Dessverre knuser fiendens artilleri bygninger som blir brukt som tilfluktssted, etasje etter etasje.

Store deler av byen er nå ødelagt. Kampene har, i likhet med kampene i Mariupol, vært blant de blodigste siden Russland invaderte Ukraina.

– På mange måter avgjøres Donbas sin skjebne her, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidligere denne uken.