Fem år siden branntragedien i Grenfell Tower i London

Navnene på de 72 menneskene som omkom i en brann i en boligblokk i London for fem år siden, ble tirsdag lest opp under en minneseremoni i Westminster Abbey.

Blomster og minneord på veggen utenfor boligblokken Grenfell Tower i London. 72 mennesker omkom i den voldsomme brannen for fem år siden. Den utbrente bygningen står fortsatt, men er dekket av presenning.

NTB-AP

10 minutter siden

Tidligere statsminister Theresa May og London-ordfører Sadiq Khan deltok i den flerreligiøse gudstjenesten.

Domprost David Hoyle åpnet minnegudstjenesten ved å si at tapet og angsten fortsatt er levende og sterk til stede.

– I dag gjentar vi vår forpliktelse til å minnes de vi har mistet, sa han.

Dette bildet er tatt tidlig på morgenen etter at brannen brøt ut 14. juni 2017.

Mens trosledere leste opp navnene på de som omkom, svarte de fremmøte unisont: «For alltid i våre hjerter».

Senere på dagen var det en samling ved den utbrente høyblokken der det ble lagt ned blomster og kranser. Brannmenn fra hele landet dannet en æresvakt.

Brannen i den kommunale boligblokken Grenfell Tower vest i London 14. juni 2017 spredte seg svært raskt etter at den brøt ut midt på natten på et kjøkken i fjerde etasje. En av årsakene til den raske spredningen var at bygningen var kledd med fasadeplater som inneholdt brennbart materiale. Både lokale og nasjonale myndigheter fikk krass kritikk i kjølvannet av tragedien.

Tragedien utgjorde det største tapet av menneskeliv i en brann på britisk jord siden andre verdenskrig.

Det ble nedsatt en offentlig granskning av katastrofen, og en politietterforskning pågår stadig. Ingen er foreløpig siktet.