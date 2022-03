I to år har de holdt viruset på avstand. Nå skjelver Kina i frykt for omikron.

Bare i mars er nesten 4000 døde i Hongkong. Flere kinesiske byer og regioner er stengt ned. Nulltoleransen for koronaviruset slår sprekker.

Helsepersonell ved et sykehus i Shanghai reagerte med sterk uro da bygningen ble stengt ned i forrige uke.

Da virusalarmen gikk på det sjette folkesykehuset i Shanghai i forrige uke, ble hele bygningen stengt ned.

Tusenvis av mennesker – pasienter, leger, sykepleiere, besøkende – var plutselig innelåst.

En PCR-test hadde kommet tilbake fra laboratoriet med «unormale» verdier. Dermed kunne ingen forlate sykehuset.

Det oppstod panikk. Helsepersonell begynte å slåss. Flere ansatte brøt sammen i gråt. Videoer fra sykehuset begynte snart å spre seg i kinesiske sosiale medier.

– Vi er ikke opptrent i å håndtere smittsomme sykdommer. Vi har ikke utstyret vi trenger for å være i karantene i en høyrisikosone.

Det sier en sykepleier fra intensivavdelingen i en av videoene nettstedet Sixth Tone har sett.

Sykepleieren legger til:

– Vi har ikke noe trygt sted å vaske oss eller sove. Vi har ikke nok tid til å hvile.

Flere ansatte ved sykehuset i Shanghai brøt sammen i gråt da virusalarmen gikk.

Nulltoleranse

Mandag bekreftet direktør Wang Xingpeng at noen har testet positivt inne i bygningen, og at bygningen derfor er forseglet. Ingen kommer inn eller ut.

– Hele bygningen er desinfisert. Foreløpig har vi det vi trenger av mat og utstyr, sa han i en melding i sosiale medier.

Helt siden Wuhan ble stengt ned i januar 2020, har kinesiske myndigheter hatt nulltoleranse for koronaviruset. Alle som kommer inn til landet, må være tre uker i isolasjon. Man må vise at man er smittefri for å bevege seg også innenlands.

Strategien fungerte i to år. Nå slår den sprekker.

– Fortsatt tidlig fase

3507 nye tilfeller ble registrert i Kina på mandag. Det var 1337 flere enn dagen før, ifølge landets helsemyndigheter. Over hele landet kommer det nå meldinger om nedstengninger.

Omikronvarianten av koronaviruset sprer seg raskere enn smitteverntiltakene.

Finanssenteret Shenzhen i Sør-Kina, med sine 12,5 millioner innbyggere, er i lockdown.

Det samme er byen Dongguan, der det bor 10,5 millioner.

Hele Jilin-provinsen i nordøst er stengt.

Og snart kan Shanghais 26 millioner innbyggere befinne seg i en diger, felles karantenesone.

– Smittetallene i Kina er fortsatt i en tidlig fase. De kommer til å stige svært raskt, sier Zhang Wenhong til den statlige kinesiske nyhetstjenesten ecns.cn.

Zhang er direktør ved avdelingen for smittsomme sykdommer ved Huashan-sykehuset i Shanghai.

De høye smittetallene har ført til et stort oppsving i koronatesting i Kina. Bildet er tatt i Changzhou i Jiangsu-provinsen mandag.

Alle de nye tilfellene til tross – Fastlands-Kina har fortsatt ikke meldt om et eneste koronarelatert dødsfall siden februar i fjor. Det totale antallet dødsfall i hele pandemien ligger på 4636. Flere eksperter mener at det reelle tallet er mange ganger høyere.

Spørsmålet nå er om de kinesiske koronavaksinene er effektive for å forhindre sykdom og død fra omikronvarianten. Disse vaksinene er ikke basert på mRNA-teknologi, i motsetning til vaksinene til Pfizer og Moderna.

Tusenvis dør i Hongkong

Om situasjonen virker truende i Fastlands-Kina, er den allerede katastrofal i Hongkong.

Da mars måned begynte, var totalt 744 personer døde av koronaviruset siden pandemien begynte. Tirsdag var tallet oppe i 4568, ifølge lokale myndigheter.

De aller fleste av ofrene var eldre og uvaksinerte. 90 prosent av de døde var ikke fullvaksinerte, melder myndighetene.

Rundt 1 av 20 som smittes av koronaviruset i Hongkong nå, dør av viruset.

Dermed er dødeligheten i byen akkurat nå større enn den var i Nord-Italia eller Storbritannia i begynnelsen av pandemien, altså våren 2020.

Hongkong har vært nesten hermetisk lukket for utlendinger de siste to årene. Kritikere har ment at myndighetene har brukt koronatiltakene som et middel for å slå ned på demokratibevegelsen som preget byen i 2019.

Mange har flyktet fra Hongkong allerede. Smittebølgen har fått enda flere til å velge å forlate byen. Antallet bestilte flybilletter de siste dagene er tre ganger så høye som for et år siden, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.