Russland drepte mennesker på flukt - nå åpner de for å «redde» sivile til områder under russisk kontroll

Russland hevder at det er innført våpenhvile i flere ukrainske byer, blant dem Kyiv og Kharkiv, for å gi sivile anledning til å evakuere. Men russerne vil bare tillate at de evakueres til Russland.

Tusenvis av sivile har de siste dagene evakuert fra Irpin nordvest for Kyiv, der de har vært nødt til å forsere en ødelagt veibro.

NTB

7. mars 2022 08:33 Sist oppdatert 32 minutter siden

Saken oppdateres

– Russiske styrker vil, av humanitære årsaker, innføre et «stille regime» og åpne humanitære korridorer fra klokka 10, het det i en kunngjøring fra forsvarsdepartementet i Moskva.

Våpenhvilen trådte dermed i kraft klokka 8 norsk tid, men det er foreløpig uklart om det respekteres og om evakueringen har begynt.

Det har det siste døgnet vært hendelser der sivile har blitt skutt og drept av russiske styrker mens de har forsøkt å flykte. En av disse hendelsene, der en familie ble drept, ble dokumentert av New York Times.

En mor og to barn ble drept av en artillerigranat da de forsøkte å flykte fra Irpin, nordvest for Kyiv, på søndag.

Den humanitære korridoren fra hovedstaden Kyiv vil ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti gå til Hviterussland, mens korridoren fra Kharkiv vil gå til Russland.

Må reise til Russland

De som ønsker å forlate Kyiv, vil også få anledning til å fly til Russland, opplyses det videre.

Våpenhvilen vil også gjelde i Mariupol og Sumy, og kommer på forespørsel fra Frankrikes president Emmanuel Macron, som søndag hadde en lengre telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin.

Evakueringsrutene fra Mariupol og Sumy vil gå både til andre ukrainske byer og til Russland, opplyser forsvarsdepartementet i Moskva.

Ifølge departementet vil de humanitære korridorene bli overvåket med droner for å avsløre «forsøk fra den ukrainske siden på å føre Russland og hele den siviliserte verden bak lyset».

Det ble gjort forsøk på evakuering fra Mariupol både lørdag og søndag, men begge gangene ble dette avblåst fordi den planlagte våpenhvilen ble brutt. De to partene anklager hverandre for å bryte våpenhvilen.

Det er planlagt en tredje forhandlingsrunde mellom ukrainske og russiske representanter mandag.

Ukraina: «Fullstendig umoralsk»

Ukraina kaller det «fullstendig umoralsk» at Russland foreslår å la ukrainere flykte, gitt at de krysser grensa til Russland eller Hviterussland.

En talsmann for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ifølge Reuters at ukrainske borgere må kunne forlate sine hjem gjennom ukrainsk territorium, og anklager Russland for å med vilje stå i veien for tidligere evakueringsforsøk.

– Dette er en fullstendig umoralsk historie. Folks lidelse brukes til å lage de ønskede TV-bildene, sier talsmannen i en skriftlig melding.

– Dette er ukrainske borgere, de bør ha rett til å evakuere til ukrainsk territorium, skriver han.