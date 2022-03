Mens verdens øyne er rettet mot Kyiv, kan krigen avgjøres på steppen i øst

Russiske styrker rykker fremover mot Kyiv. Samtidig kan ukrainerne gå på et stort nederlag øst i landet. Her har russerne tatt i bruk et gammelt triks.

Utenfor Novoluhanske, øst i Ukraina, har soldater i flere år holdt til i og rundt skyttergraver. En knipetangsmanøver kan sette store deler av det ukrainske militæret ut av spill.

12. mars 2022 10:22 Sist oppdatert 13 minutter siden

På steppene i Donetsk står en stor del av Ukrainas hær, opp mot 100.000 soldater. De beskrives av flere eksperter som Ukrainas beste og mest erfarne.

Nå strammer russerne løkken rundt de ukrainske soldatene. Mye tyder på at Russland benytter seg av et av de eldste triksene i boken: En knipetangsmanøver.