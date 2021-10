De Grønne lot seg ikke friste av Merkels arvtager, går til sosialdemokratene

De to partilederne i det tyske miljøpartiet De Grønne, Annalena Baerbock og Robert Habeck, kunngjorde onsdag at de ønsker et samarbeid med SPD og FDP.

Det tyske miljøpartiet De Grønne vil danne regjering med Sosialdemokratene (SPD) og Fridemokratene (FDP). Samtalene mellom de tre starter torsdag, ifølge FDP.

NTB-AFP-DPA

Nå nettopp

Etter det tyske valget 26. september har det vært helt åpent hvem som skal lede landet etter at Angela Merkel går av etter 16 år som Tysklands leder.

De siste dagene har det pågått omfattende og komplekse sonderingssamtaler på kryss og tvers av de ulike partiene for å sondere terrenget i jakten på en ny tysk regjering.

Flere potensielle konstellasjoner har vært sannsynlige, men onsdag kunngjorde De Grønnes partilederduo Annalena Baerbock og Robert Habec at de har landet på en beslutning: De ønsker å danne regjering sammen med SPD og FDP.

– Dette er pr. nå et forslag til FDP. La oss se hva de svarer, sa Baerbock på et pressetreff i Berlin onsdag.

Kort tid etter bekreftet FDP-leder Christian Lindner at de tar imot den utstrakte hånden fra miljøpartiet, og han opplyste samtidig at samtalene mellom de tre partiene starter allerede torsdag.

CDU-samtaler fristet ikke

Sosialdemokratiske SPD, som ledes av Olaf Scholz, ble det største partiet i det tyske valget. De Grønne kom på tredje plass med en oppslutning på 14,8 prosent, mens FDP endte på fjerde plass med 11,5 prosent.

SPD-leder Scholz og CDU-leder Armin Laschet har begge forsøkt å få De Grønne og FDP med på regjeringssamarbeid. De grønne har tidligere åpnet for å sitte i regjering med CDU, og tirsdag var de i samtaler med CDU-lederen for å drøfte disse mulighetene.

Laschet erkjente etter samtalene at det var avstand mellom partiene, men pekte optimistisk på at den ikke var så stor at et samarbeid var umulig. Samtalene ser altså ikke ut til å ha fristet De Grønne tilstrekkelig.

For CDU og Laschet er De Grønnes beslutning nok et slag i magen etter at Laschet og Merkels parti gjorde det svært dårlig i valget.

Stor politisk avstand

De Grønne og Fridemokratene (FDP) er i utgangspunktet ikke naturlige samarbeidspartnere, og politisk er de to partiene nærmest som hund og katt.

For De Grønne er miljøet aller viktigst, mens høyreliberale FDP er for en nyliberal økonomi med lave skatter og er mindre opptatt av miljø.

Det var lenge uklart hvem som kunne komme i posisjon til å ta over stafettpinnen som landets leder etter Angela Merkel. Både Laschet, Baerbock og Scholz har i tur og orden blitt pekt på som favoritt, men i valginnspurten dro Olaf Scholz fra, og mye tyder på at han har en god mulighet til å bli Merkels etterfølger.