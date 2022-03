FNs hovedforsamling krever at Russland stanser krigføringen i Ukraina øyeblikkelig

FNs hovedforsamling har med stort flertall vedtatt en resolusjon som legger ansvaret på Russland for den humanitære krisen i Ukraina.

Beboere og brannmannskaper slukker brannen i et bolighus i byen Kharkiv. Huset skal ha blitt bombet.

NTB-AFP

24. mars 2022 17:29 Sist oppdatert nå nettopp

I resolusjonen krever hovedforsamlingen at Russland stanser krigføringen øyeblikkelig. Teksten ble vedtatt med støtte fra 140 land. Fem land stemte nei og 38 land avsto fra å stemme.

De fem landene som stemte nei, var Russland, Hviterussland, Syria, Nord-Korea og Eritrea. Blant landene som avsto fra å stemme, var Kina, India, Etiopia, Kasakhstan, Armenia, Sør-Afrika og Pakistan.

I resolusjonen fordømmes de alvorlige humanitære konsekvensene som Russlands angrep har fått. Det står også at den russiske aggresjonen er på et nivå som verdenssamfunnet ikke har opplevd i Europa på flere tiår.

Hovedforsamlingen fordømmer også Russlands granatangrep, luftangrep og beleiring av tett befolkede byer, deriblant havnebyen Mariupol.

Den krever beskyttelse for millioner av sivile, boliger, skoler og sykehus som er livsviktige for folks overlevelse. Det blir også reist krav om at humanitær hjelp må kunne fraktes inn til sivilbefolkningen uhindret.

Sør-Afrika har lagt frem et alternativt resolusjonsforslag der den humanitære krisen i Ukraina ikke kobles til Russlands angrep på landet. Det er uklart når dette forslaget eventuelt skal stemmes over.

Også den 2. mars vedtok FNs hovedforsamling en resolusjon der Russland ble oppfordret til å stanse krigen umiddelbart. Da krevde 141 land en umiddelbar russisk våpenhvile og tilbaketrekning, fem land stemte imot og 35 land avsto.

Resolusjonene som vedtas er bare oppfordringer til medlemslandene om hva de bør gjøre. De er ikke rettslig bindende.