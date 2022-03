Dette skjedde på krigens 28. dag

Ukrainere hevder å ha tatt tilbake områder fra russerne.

Kommunearbeidere dekker til en statue med sandsekker for å beskytte den mot angrep. Statuen er av den italienske poeten og filofosen Dante Alighieri.

Nå nettopp

1. Hevder å ha tatt tilbake områder fra Russland

Onsdag morgen ble den vestlige delen av Kyiv på nytt gjenstand for russiske artilleriangrep.

En representant fra det amerikanske forsvaret sier at Ukraina nå kjemper for å ta tilbake områder fra russerne.

Ukrainske styrker hevdet å ha gjenerobret forstaden Makariv og har dermed også hindret de russiske styrkene fra å ta kontroll over en viktig hovedvei som kunne ha vært benyttet til å omringe Kyiv fra nordvest.

Den ukrainske forsvarsledelsen innrømmet samtidig å delvis ha tapt tre andre forsteder nordvest for Kyiv til russiske styrker onsdag.

2. USA: Russland har mistet 10 prosent av styrkene sine

Det amerikanske forsvarsdepartementet anslår at Russland har mistet 10 prosent av styrkene sine i Ukraina.

Det ble ikke lagt frem bevis for påstanden. Videre ble det blant annet hevdet at den russiske invasjonen bremses av store logistikkproblemer og problemer med moralen, skriver The Guardian.

Det ukrainske forsvaret sa tirsdag at det mener russiske styrker har nok ammunisjon, mat og drivstoff til bare tre dager, og at det er kommet meldinger om at hundrevis av russiske soldater har desertert.

3. Stoltenberg advarte mot å bruke kjemiske våpen

De siste dagene USA har gjentatte ganger gitt uttrykk for bekymring for at Russland kan bruke kjemiske våpen mot ukrainske styrker og sivile.

På en pressekonferanse onsdag sa advarte Natos generalsekretær Putin mot å bruke slike våpen. Han sa at bruk av kjemiske eller biologiske våpen kan føre til spredning eller utslipp som også kan ramme Nato-land.

– Enhver bruk av kjemiske våpen vil totalt forandre konfliktens natur. Det vil være et grovt brudd for folkeretten, og det vil få vidtrekkende konsekvenser, sa Stoltenberg.

4. Krever rettferdig fordeling av flyktninger

Tysklands innenriksminister Nancy Faeser sier det er svært viktig at EU-landene sørger for en rettferdig fordeling av flyktninger fra Ukraina.

Hun oppfordrer alle medlemsland til å respektere EU- avtalen om mottak av flyktninger. EU har bestemt at alle som flykter fra Ukraina, skal få midlertidig kollektiv beskyttelse.

Den tyske ministeren sa hun også vil ta opp spørsmålet om hvordan flyktningene kan finne beskyttelse utenfor EU med sine kolleger i G7-landene torsdag. Det gjelder land som blant annet Canada, USA og Japan.

5. Profilert Putin-rådgiver slutter

Anatolij Tjubais, en av Vladimir Putins mest profilerte rådgivere, har sluttet i stillingen sin, trolig i protest mot den russiske krigføringen i Ukraina.

Putins talsmann Dmitrij Peskov bekrefter overfor det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti at Tjubais har sagt opp.

Tjubais er kjent som en av hovedarkitektene bak Russlands økonomiske reformer etter Sovjetunionens oppløsning.