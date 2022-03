Drikkevannet rasjoneres. Plyndring og kaos i omringet by.

Tsjernihiv, 150 kilometer nordøst for hovedstaden Kyiv, skal være nærmest omringet av russiske styret og avskåret fra resten av Ukraina. 150.000 mennesker i byen holdes som gisler, hevder Ukrainas ombud for menneskerettigheter.

Dette bildet, som Aftenposten har satt sammen av stillbilder fra en video, skal vise branner etter russiske angrep mot Tsjernihiv.

Nå nettopp

– I dag er Tsjernihiv fullstendig avskåret fra hovedstaden. Okkupantene bombet broen over elven Desna, der vi fraktet humanitær hjelp til byen og evakuerte sivile, sier ombudet, Lyudmila Denisova, ifølge den britiske avisen The Guardian.

Tsjernihiv hadde før krigen 300.000 innbyggere. Lokale myndigheter regner med at halvparten har klart å flykte. Byen har vært åsted for intense kamper der titalls mennesker er blitt drept hver dag. Strømmen forsvant for flere dager siden. Byen er preget av utbredt plyndring og kaos, skriver The Guardian.

Tjenestepersoner i byen sa torsdag at de nå var i ferd med å gå tom for drikkevann. Det er et dystert forvarsel om en humanitær katastrofe som kan ligne den som har rammet havnebyen Mariupol i sørøst. Der opplyser lokale myndigheter at tusenvis av sivile er drept etter Russland beleiring og systematiske bombing av sivile mål.

Ti liter vann til hver

«Antall tanker med drikkevann er begrenset,» sa myndighetene i Tsjernihiv i en melding til sivile onsdag. Torsdag vil hver person få ti liter vann. Det er ikke sagt noe om når neste utdeling av vann vil foregå.

Ifølge kartet til @War_Mapper over situasjonen i Ukraina står det russiske styrker i en halvsirkel nord, vest og sør for Tsjernihiv.

Regjeringen i Kyiv skal være redd for at Russland vil bruke situasjonen for de sivile i Tsjernihiv og andre beleirede byer som et pressmiddel i fredsforhandlingene.

– Byen har ingen elektrisitet, vann, varme og nesten ingen gass. Infrastrukturen er ødelagt. Ifølge lokale innbyggere, setter okkupantene sammen lister over sivile for «evakueringen» til Lviv (i Kursk-regionen i Russland). De har avskåret Tsjernihiv fra hovedstaden har tatt innbyggerne til gisler, sier Denisova ifølge The Guardian.

Tsjernihivs ordfører, Vladyslav Atrosjenko, sier at Russland rettet sine angrep mot byens sykehus i en kopi av utmattelseskrigføringen som føres andre steder i landet.

– Det er viktig å forstå hvilke metoder som brukes av Russland. Deres taktikk er å med vilje ødelegge sivile og infrastrukturanlegg. Det har ingenting å gjøre med målrettede angrep på militær infrastruktur å gjøre.

Dette bildet av skadene etter et det som skal ha vært et angrep på et marked i Tsjernihiv ble publisert av det nasjonale politiet i Ukraina 20. mars.

40 begravelser om dagen

Atrosjenko fortalte det ukrainske nyhetsnettstedet Censor.net at det nå var 40 begravelser om dagen i Tsjernihiv, mot åtte før krigen, som et resultat av det han kaller vilkårlig beskytning fra russiske styrker.

Flyktninger fra Tsjernihiv, som er kommet til den polske byen Przemysl, fortalte om at skoler ble ødelagt og at folk som sto i brødkø etter brød ble truffet i et bombeangrep.

– To skoler i sentrum av byen ble sprengt. Det var små barn der, forteller Kateryna Mytkevich (39) til The Guardian.

Dette satelittbildet fra Maxar Technologies viser et område i Tsjernihiv 16. mars.

Sønnen hennes måtte bli igjen fordi han er i stridsdyktig alder.

– Jeg måtte flykte fordi alt ble ødelagt. Det var ingen gass, ingen elektrisitet, ikke noe vann. Barna våre dør. Det gjør veldig vondt. Nå har vi ingen steder å dra, hele nabolaget vårt er ødelagt. Alt er fullstendig ødelagt.

Volodymr Fedorovych (77) forteller at han så det som skjedde da folk i brødkøen ble angrepet og at mange ble drept.

– Fryktelig. Det var 100 personer i den køen.