Dansk journalist tiltalt – hadde lederrolle i internasjonalt pedofilinettverk

Da journalistens barn fikk besøk av venner, tok han nakenbilder av dem i spabad og på toalettet.

En dansk journalist erkjenner å ha krenket barns seksualitet over 100 ganger ved å ta nakenbilder av vennene til sine barn. Ifølge dansk TV2 er 47-åringen tiltalt for hundrevis av overgrep mot barn. Rettssaken mot mannen startet tirsdag i Roskilde.

Mannen sier han aldri har opptrådt krenkende overfor sine egne barn.

Ifølge dansk TV2 var mannen en ledende figur i internasjonalt pedofilinettverk. Da journalistens barn fikk besøk av venner, tok han nakenbilder av dem i spabad og på toalettet. Dansk påtalemyndighet mener han også har tatt på barna, noe som kan straffes som voldtekt.

Journalisten ble pågrepet i april. Det skjedde etter at pedofilijegere på nettet hadde tipset politiet om mannen. I en ransaking av boligen hans fant politiet en harddisk med overgrepsmateriale.

Bekreftet lederrolle i retten

På rettssakens første dag spurte aktor Lise Frandsen om tiltalte har hatt en ledende rolle i nettverket, og det erkjente han.

47-åringen erkjente også at han sammen med hundrevis av andre hadde et nettverk der de på internettfora sammen så på mindreårige som utførte seksuelle handlinger på seg selv. Dette materiale ble direktesendt.

Selv mente han at de fornærmede jentene likte det de gjorde.

– Det var en symbiose. Jentene trengte å gå live. De ble fortalt: «Å, hvor vakker du er». Du kunne ikke få dem til å slutte å gjøre det. Det var umulig, forklarte mannen, ifølge TV2.

Han er også tiltalt for å ha sendt svært konkrete instruksjoner og kommentarer til jentene om hva han ønsket at de skulle gjøre med seg selv.

Mannen er anklaget for flere tilfeller av grooming, altså at han har innyndet seg hos barn i den hensikt å ha seksuell kontakt med dem. Påtalemyndigheten viser til at han har fått tilsendt seksuelt materiale fra unge jenter som var i hans nettverk på internett. I retten avviste mannen at han har bedt jentene sende ham slike bilder og filmer.

– Jeg har vært en slags konge i det netterket. Det har jeg nytt å være, og der har jeg også fått tilsendt ting fordi noen har villet imponere meg, forklarte mannen.

Fant 20.000 filer

Mannen er i tillegg tiltalt for besittelse av mer enn 20.000 filer som inneholder både bilder og video som viser ulike former for seksuelle overgrep mot barn mellom tre og 14 år.

Han er også tiltalt for å ha forgrepet seg på sine egne barn, samt seks tilfeller av voldtekt uten samleie mot andre barn.

Selv nekter han for å ha forgrepet seg mot sine egne barn. Dette til tross for at hans egne barn også var til stede i noen av videoene.

– Det er en tilfeldighet at de er på de videoene. Jeg har ikke gjort noe for å unngå at de er med på dem, men jeg er ikke interessert i å se mine egne barn uten klær på. Slik har det alltid vært, sier han.