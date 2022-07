Det viktigste for Johnsons etterfølger er å samle det konservative partiet, ifølge Bratberg. Han sier at det blir viktig for landet å komme videre etter Brexit og koronapandemien.

– Partilederen må forandre partiet, for nå er det veldig splittet. Vedkommende som kommer inn, har et stort ansvar for å reparere skadene som Johnson har påført, sier Mustad.