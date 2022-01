Putins angivelig hemmelige palass ble avslørt. Kreml vil hindre at det skjer igjen.

Dette er angivelig Putins luksusbolig. Den ligger i nærheten av byen Gelendzjik ved Svartehavet.

Putin orket ikke å se på videoen om det luksuriøse palasset og syntes den var kjedelig. 120 millioner russere var ikke enige.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

17. jan. 2022 19:56 Sist oppdatert 6 minutter siden

Bildene fra luften viser et gigantisk, kremfarget palass som ligger rett ved Svartehavet. Her er det en underjordisk skøytebane, en stor innendørs kino, et kasino, et såkalt vanndiskotek og en tunnel som går fra palasset og ut til Svartehavet. Alt er godt bevoktet bak høye gjerder med piggtråd, og det er forbudt å fly over det 70.000 mål store området.

Palasset som ligger i nærheten av byen Gelendzjik sør i Russland, skal være landets største private bolig med 17.691 kvadratmeter. De håndlagde sofaene skal koste 260.000 kroner stykket, mens bordene har en pris på 560.000 kroner. Til og med dobørstene er av det eksklusive slaget: 8500 kroner.

«Putins palass. Historiens om verdens største bestikkelse», heter filmen som opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj publiserte på Youtube for et snaut år siden.

President Vladimir Putin har sørget for at vennene hans er blitt styrtrike, og som motytelse har de bygget det luksuriøse palasset til ham, hevdet Navalnyj.

Det benektet presidenten, og han sa at hverken han eller noen i familien eier stedet. Putin sa også at videoen var kjedelig, og at han ikke orket å se på den.

Det gjorde imidlertid mange russere. Et døgn etter at filmen ble publisert 19. januar i fjor, hadde 20 millioner sett den. Etter en uke: 93 millioner. I fjor var det den mest sette videoen på russiske Youtube med 120 millioner seere.

Det har ikke falt i smak hos myndighetene. Mens verden holder pusten i påvente av et mulig russisk militært angrep på Ukraina, har Kreml startet en kampanje for å få kontroll over internett i Russland, ifølge eksperter. Det har Google og Facebook fått merke.