Putin truer med storkrig. Hvorfor gjør han det nå?

USA er ikke villig til å gå med på kravene som Russland mener er viktigst. Spørsmålet er hva president Vladimir Putin gjør da?

Russlands president Vladimir Putin har kommet med klare krav til USA og Nato. Hvis de ikke blir innfridd, har han truet med et «militærteknisk» svar.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

11. jan. 2022 11:14 Sist oppdatert 16 minutter siden

USA og Russland startet forhandlinger i Genève mandag for å prøve å komme til enighet. Russland har samlet store styrker ved grensen til Ukraina, og president Vladimir Putin har i praksis sagt at det blir krig hvis ikke USA og Nato innfrir en rekke krav. Blant annet er det:

Ukraina må aldri bli med i Nato, og Vesten må holde seg helt unna nabolandet.

Nato stopper alle utvidelser østover, noe som også ville gjelde Sverige og Finland, og Nato må trekke ut soldater og raketter fra Øst-Europa.

Stoppe alle militære aktiviteter i Ukraina, Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia.

I praksis ville det bety å reversere den sikkerhetspolitiske utviklingen i Europa siden Sovjets fall for 30 år siden.

USA ville gå med på å ruste ned i Europa: forbud mot visse typer raketter med atomstridshoder og kutte ned på antall soldater og øvelser i områder nær grensene. Amerikanerne sa kontant nei til kravene som russerne har sagt er et minimum for dem. Eksperter mener at situasjonen derfor er like uavklart, og at faren for krig fortsatt er stor. Spørsmålet er hva Putin kommer til å gjøre hvis han ikke får det som han vil.

Hvorfor kommer Putin med de tøffe kravene og truslene om krig nå? En konflikt for halvannet år siden skal være grunnen, tror flere eksperter.