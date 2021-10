Vil USA forsvare Taiwan mot et militært angrep fra Kina? Amerikanske myndigheter gir vage svar.

Vil USA forsvare Taiwan mot et militært angrep fra Kina? Velgerne sier ja. Noen amerikanske politikere mener også landets svar bør være litt tydeligere.

Taiwan har med ujevne mellomrom holdt militærparade på nasjonaldagen. 10. oktober i år var det militære nærværet markant.

18. okt. 2021 09:06 Sist oppdatert nå nettopp

En rekke hendelser har i det siste satt søkelys på uroen mellom Kina og Taiwan. Dermed reises også spørsmålet: Vil USA forsvare øya hvis Kina angriper militært? De siste ukene er det blitt stilt mange ganger.

Talspersoner for USA svarer aldri direkte. De sier at støtten til Taiwan er bunnsolid. «Rock solid» er de to ordene som går igjen. Det egentlige svaret er langt vagere.