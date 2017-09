Her har Guardia Civil inntatt folkeavstemningens IT-senter

Myndighetene i Madrid mener de har trukket kontakten ut for folkeavstemningen i Catalonia.

Det er kun et fåtall stemmelokaler som de spanske myndighetene ikke har kontroll på, og innenriksministeriet hevder lørdag kveld at avstemningen nå er umulig.

Til Sky news sier Spanias utenriksminister Alfonso Dastis at det kun finnes noen få valglokaler, noen få stemmesedler og ingen myndigheter som kan kontrollere valeget legitimitet.

Den nasjonale politienheten, Guardia Civil eller sivilgarden, skal lørdag ha tatt kontroll over programvare og IT-utstyr slik at de har klart å stenge det elektroniske tellesystemet som skulle brukes under folkeavstemningen i Catalonia.

Innenriksdepartementet la også ut en video av lokalet som var planlagt å brukes til datahåndtering og elektronisk innsamling av stemmene fra folkeavstemningen som er planlagt søndag:

Tar kontroll over lokaler og datakapasitet

Lørdag var det razziaer mot de katalanske myndighetenes senter for telekommunikasjon og informasjon.

Guardia Civil har også tatt kontroll over lokalene til et callsenter som skulle bistå med IT-støtte og opptelling i valget.

Ministerio Interior

Enric Millo, som er de spanske sentralmyndighetenes høyeste representant i regionen, sier politifolkene slo av programvaren som de 2.300 valglokalene skulle koble seg til.

– En effektiv folkeavstemning, med juridiske garantier og bindende slik den katalanske regionregjeringen har lovet, er umulig, sa Millo.

Lørdag kjempet katalanske myndigheter med nebb og klør for sin uavhengighetsavstemning. Catalonias utenriksminister Raul Romeva har klart å få 100 internasjonale valgobeservatører til avstemningen:

Hemmelige innkjøp fra Kina

Men ifølge spanske medier skal de katalanske myndighetene ha flere hemmelige back up-planer for å gjennomføre valget.

Lørdag røpet selvstyremyndighetene i Barcelona at de skal ha klart å skaffe til veie stemmeurner, selv om det nasjonale politiet har tatt beslag i valgmateriell og -utstyr – og spanske sentralmyndigheter truer spanske selskaper som leverer slike produkter til separatistene i Catalonia.

Kort tid etter at stemmeurnene ble vist frem på en pressekonferanse, kunne presse og sosiale medier slå fast at de katalanske myndighetene har handlet i Kina.

Generalitat de Cataluña

Identiske valgurner var nemlig til salgs på nettutsalget Alibaba.com, som formidler billige kinesiske eksportprodukter.

Hos Smart Dragon Ballot Expert i Guangdong i Kina kan slike forseglede plastbokser bestilles for under 50 kroner, avhengig av kvantum.

New York Times’ kunne sent lørdag vise frem klargjorte valglokaler:

Venter færre

Samtidig som myndighetene i Madrid bruker alle midler for å kneble valget, har de katalanske separatistene skrudd ned sine forventninger til oppmøtet under søndagens avstemning.

Med tanke på Madrids innsats for å stanse avstemningen, vil 1 million stemmer til støtte for uavhengighet være en «fantastisk suksess» mener den katalanske separatistlederen Jordi Sanchez.

163 skoler okkupert

Regjeringen i Madrid meldte lørdag at politiet har stengt 1.300 av de i alt 2.315 skolene som var tenkt brukt som valglokaler søndag. Av disse har 163 skoler blitt okkupert av familier.

Flere foreldre overnattet natt til lørdag på skolene sammen med sine barn for å sikre at de kan bli brukt som valglokaler. Men lørdag ble de oppsøkt av politifolk som sa at skolene må være tømt innen søndag morgen klokka 6.

På skolen Vedruna Gràcia i Barcelonas Gràcia-distrikt overnatter rundt 60 mennesker. Lørdag kveld var det teater, mat og kaserolleprotest i skolelokalene:

Protestnatt for valglokaler

Men det ser ikke ut til å ha skremt foreldre og aktivister. Natt til søndag strømmet det bilder og filmopptak av underholdning, fest og protest på okkuperte skoler i sosiale medier.

Katalanske ledere er fast bestemt på å gjennomføre søndagens folkeavstemning, mens spanske myndigheter er like oppsatt på å stanse den.

Norsk bekymring for spansk splid

Lørdag la katalanske myndigheter ut et brev som norske stortingsrepresentanter har sendt til den spanske regjeringen. Der uttrykker politikere fra en rekke partiet bekymring for konfliktnivået i Catalonia. I brevet, undertegnet av blant annet Audun Lysbakken (SV) og Trine Skei Grande (V), understrekes det at man ikke har tatt stilling for eller mot katalansk uavhengighet, men at spørsmålet må få en politisk forhandlingsløsning.