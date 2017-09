Trumps helseminister går av etter privatfly-skandale

Donald Trumps helseminister Tom Price leverte fredag oppsigelsen til presidenten, melder nyhetsbyrået Reuters.

Helseministeren fikk kritikk da det kom frem, blant annet i Politico, at han hadde brukt privatfly på minst ti reiser og et tyvetall strekninger da rutefly hadde vært et fullgodt alternativ.

Flere av Donald Trumps ministre har den siste tiden fått kritikk for unødige reiser med privatfly og for å blande jobbturer med private og partipolitiske formål.

Presidenten, som tidligere hadde signalisert at Price risikerte å miste jobben etter privatflybruken, aksepterte oppsigelsen, skriver The Washington Post.

Brukte privatfly for å reise 20 mil

En av turene hvor Price tok i bruk privatfly, gikk fra Dulles-flyplassen ved Washington D.C. til Philadelphia. En tur på omtrent 20 mil.

Torsdag sa Price at han ville betale tilbake over 400.000 kroner til skattebetalerne.

Dagen før sa Trump til journalister at han «ikke var glad for» opplysningene om flyreisene og at han «ville la ham få høre om det».

På spørsmål om helseministeren kom til å få beholde jobben, svarte presidenten:

– Vi får se.

Flyregning på nesten 4 millioner kroner

Etter Price kunngjorde at han ville betale tilbake over 400.000 kroner, meldte Politico at helseministeren hadde reist med militære fly på utenlandsreiser til en samlet pris av nesten 4 millioner kroner.