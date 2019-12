Kritisk video startet nye voldelige sammenstøt i Beirut

De voldelige sammenstøtene oppsto etter en video på sosiale medier som kritiserer det sjiamuslimske samfunnet og dets lederskap. I videoen fornærmer en mann blant annet sjia-imamer, Hizbollah-ledere og tilhengere av Amal-partiet.

Sinte demonstranter strømmet ut i gatene i Libanons hovedstad, og politiet svarte med tåregass for å spre dem.

Gatene i sentrum av Beirut så ifølge nyhetsbyrået DPA ut som en krigssone dekket med steiner og metallgjenstander. Tåregassen lå som et teppe over området.

Ba folk forlate gatene

Det libanesiske sivilforsvaret opplyser på Twitter at det har behandlet 43 innbyggere for skader og at 23 personer er fraktet til sykehus for behandling.

Demonstrantene ropte at ingen får angripe ledere som Hassan Nasrallah og Nabih Berri, med henvisning til lederne for Hizbollah og Amal-partiet. Lokale medier viser også bilder av folk som roper «sjia, sjia».

Både Hizbollah og Amal-partiet har bedt sine tilhengere om å forlate gatene umiddelbart. En lignende oppfordring gikk ut i oktober. Da tok Hizbollah-leder Hassan Nasrallah avstand fra demonstrantene og deres krav om regjeringens avgang.

Det har vært en anspent stemning i Libanon siden midten av oktober da motstandere av regjeringen startet demonstrasjonene. Motstanderne representerer ulike religiøse grupper.

Voldelig helg

Nye demonstrasjoner og opptøyer oppsto i helgen i flere libanesiske byer. I Beirut ble minst 130 mennesker skadet i harde sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker.

Libanons regjering kunngjorde sin egen avgang 29. oktober, etter flere uker med omfattende demonstrasjoner mot korrupsjon og med krav om demokratiske reformer.

Mandag skulle Libanons president Michel Aoun starte regjeringskonsultasjonene med landets politiske partier. Disse samtalene er utsatt til torsdag 19. desember.