Mali er et stort land med et svakt statsapparat, som over lengre tid har nedprioritert den nordlige delen av landet. Dette har skapt misnøye blant befolkningen i nord og gitt rom for ulike lokale væpnede grupper. Noen opprørsgrupper kjemper for selvstendighet, andre om å etablere et islamistisk styresett.

Det har vært voldelige konflikter i Mali siden 2012. Situasjonen er komplisert med flere væpnede grupper, skiftende allianser og ulike årsaker til voldsbruk.

I januar 2013 angrep islamistene hovedstaden Bamako, som ligger midt i den sørlige delen av Mali. Dette var en direkte trussel mot myndighetene i Mali, som ba om internasjonal hjelp for å stoppe islamistgruppenes angrep.

I april 2013 ble en fredsbevarende FN-styrke (MINUSMA) satt inn i den tidligere franske kolonien.

Den tidligere franske kolonien har bedt om hjelp fra Frankrike for å få kontroll på situasjonen. 4000 franske soldater hjalp hæren med å slå tilbake jihadistene og ta tilbake kontrollen i de store byene i Nord-Mali, men klarte ikke å nedkjempe militsgruppene.

Det er nå omtrent 15 000 FN-soldater og politistyrker i Mali, og mer enn 200 har mistet livet.

Terror og volden har spredt seg. Den humanitære situasjon er kritisk med mange interne flyktninger.

Landet har rundt 16 millioner innbyggere.

