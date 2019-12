Mennesker og dyr flykter fra skogbrannene i Australia. Regjeringen får massiv kritikk for å ikke ta klimaendringene på alvor.

Australia er rammet av rekordvarme og enorme skog- og krattbranner. Denne uken opplevde landet «down under» den varmeste dagen noen gang målt. Gjennomsnittstemperaturen ble målt til 41,9 grader av det meteorologiske instituttet onsdag og til 41,0 grader torsdag.

Mens landet ble rammet av rekordvarme og et økende skogbrannproblem, reiste statsminister Scott Morrison på ferie til Hawaii. Da hadde australierne fått nok. Morrisons reise ble møtt med massiv kritikk. Det gikk så langt at statsministeren ikke så en annen utvei enn å avbryte ferien og reise hjem.

I helgen har bilder av flyktende kenguruer, koalabjørner som søker tilflukt inne i boliger og mennesker som flykter, preget forsidene i australske aviser. Da Morrison kom hjem søndag, la han seg flat.

– Jeg forstår at folk blir opprørt av å vite at jeg var på ferie med min familie mens deres egne familier gikk gjennom store påkjenninger, sa Morrison under en pressekonferanse.

FireWatch

Natt til mandag lokal tid er det over 200 aktive branner i fire av Australias delstater, og flere tusen brannmannskaper fortsetter å kjempe mot flammene.

Sydney lå lørdag på ny innhyllet i en tåke av giftig røyk. Både nord, sør og vest for millionbyen brenner det, og de nærmeste brannene er 13 mil unna.

Brannmannskaper fra både USA og Canada har reist til Australia for å avløse de lokale mannskapene.

Landsby utslettet

Søndag kom meldingen om at landsbyen Balmoral i delstaten New South Wales er så godt som utslettet.

– Ødeleggelsene er sjokkerende. Vi har fått meldinger om at det ikke er så mye igjen av byen, sa delstatsminister Gladys Berejiklian.

Godt over 800 hjem er blitt ødelagt i delstaten som følge av brannene, som nå har nådd utkanten av storbyen Sidney.

NSW Rural Fire Service, Reuters / NTB scanpix

Vil ikke endre klimapolitikk

Under pressekonferansen søndag ble statsministeren pepret med spørsmål om klimaendringer.

– Det er ingen tvil om at det er koblinger mellom de større globale klimaforandringene og værfenomener rundt omkring i verden, sa Morrison.

Han mener at ikke alle brannene den siste tiden skyldes klimaendringene. Han avviser at disse brannene vil føre til noen endring i den konservative regjeringens miljøpolitikk.

– Regjeringen kommer til å gjøre det den har lovet, sa han.

Joel Carrett, AAP / NTB scanpix

Statsministerens kommentarer har igjen ført til hard kritikk mot regjeringen.

Nå er Morrison-regjeringen under press for å gjøre endringer i klimapolitikken. Blant annet er det blitt tatt til orde for at landet må ha et mer ambisiøst mål når det kommer til å redusere utslipp, utover det lovede kuttet på 26 prosent innen 2030, skriver australske ABC News.

Blant annet har flere av Morrisons partifeller sett seg lei av egen regjerings politikk, som de mener ikke gjør nok.

– Dette er ikke normalt, sa Morrisons partifelle Matt Kean.

Opposisjonslederen Anthony Albanese var mer tydelig i sin kritikk av statsministeren.

– Statsministerens mener det ikke er noe som skjer eller noe å se. Det er fordi han ikke klarer å se gjennom røyken etter skogbrannene.

Stringer, Reuters / NTB scanpix

Redaktør i strupen på statsministeren

Lenore Taylor, redaktør for The Guardian i Australia, er langt mer åpen i sin kritikk mot statsministeren.

«Det er på tide å snakke om Australias sørgelige klimapolitikk. Uttalelsene dine etter at du kom tilbake fra ferie holder ikke», skriver Taylor.

Redaktøren anklager statsministeren for ikke å ta klimaendringene på alvor.

«Vi vet at den globale oppvarmingen bidrar til denne brannkrisen».

«En av flere faktorer»

Tilsammen har ti personer omkommet i forbindelse med skogbrannene. Kraftige vinder gjør arbeidet med å kontrollere brannene svært vanskelig.

Adam Mudge, Reuters / NTB scanpix

Søndag erkjente statsminister Morrison at klimaendringene er «en av flere faktorer» som har bidratt til brannene.

– Jeg har alltid anerkjent at klimaendringene påvirker disse værfenomene og skogbrannene, sa Morrison.

Koalaer fikk søke tilflukt i vaskerom

Skogbrannenes herjinger har tvunget en rekke av Australias mest ikoniske dyrearter til å søke tilflukt i mer rurale områder.

I Cudlee Creek søndag kom en gruppe frivillige brannmenn over en koalabjørn foran et hus, forteller Adam Mudge til nyhetsbyrået Reuters.

Sammen med huseieren ble de enige om å frakte koalabjørnen inn på vaskerommet, men der fant de fem andre artsfrendene som hadde søkt tilflukt.

Koalabjørnene er senere blitt fraktet til et annet sted, hvor de skal være trygge, ifølge Mudge.