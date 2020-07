FN: Åpenbare krigsforbrytelser i Idlib-offensiven i Syria

Mennesker ble utsatt for «ufattelige lidelser» under offensiven som startet på tampen av fjoråret, ifølge Den uavhengige internasjonale granskingskommisjonen for Syria.

Regimetro styrker igangsatte storoffensiven for å gjenerobre de siste områdene i landet som fortsatt var kontrollert av væpnede jihadister.

– Barn ble bombardert på skolen, foreldre ble bombardert på markedet, pasienter ble bombardert på sykehuset, og hele familier ble bombardert selv mens de flyktet, sier kommisjonens leder Paulo Pinheiro tirsdag.