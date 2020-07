New Zealand åpner grensen for ofrene etter moskéterror

New Zealand letter på innreisereglene for å la noen av ofrene etter moskéangrepene i fjor være til stede når gjerningsmannen dømmes.

New Zealands regjering, her ved statsminister Jacinda Ardern, vil legge til rette for at ofrene for moskéangrepene kan være til stede under domsavsigelsen eller følge den på avstand. Mark Baker / AP / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

– Vi vil støtte våre verdsatte muslimske brødre og søstre som ble rammet av denne tragiske hendelsen, og vi vet at noen av dem befinner seg i utlandet, sa innvandringsminister Iain Lees-Galloway da han fredag kunngjorde planene om å gjøre unntak fra innreisereglene.

Dommen mot mannen som gjennomførte angrepene mot to moskeer i mars 2019, faller i august. Brenton Tarrant er tiltalt for 51 drap og 40 drapsforsøk, i tillegg til terror.

New Zealands grenser er fortsatt stengt på grunn av koronapandemien, og de som likevel får reise inn, må i 14 dagers karantene. For å dempe presset på karantenefasilitetene, åpner Lees- Galloway for å gi unntak på humanitært grunnlag for terrorofrene. To personer per familie – eller én person pluss en støtteperson – kan søke om fritak.

For dem som ikke kan reise, vil justisdepartementet legge til rette for at de likevel kan følge domsavsigelsen og få muligheten til å komme med en uttalelse til retten.

– Som land er vi stolte av vårt multikulturelle samfunn. Vi vil sikre at alle som bor her, og de som skal bo her i fremtiden, står sammen om å fordømme denne terrorhandlingen, sier Lees-Galloway.