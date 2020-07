Fyrverkeri og militærfly vil prege himmelen over Washington D.C. i dag. Det er USAs nasjonaldag, og president Trump har invitert til fest.

Men landet er også preget av koronapandemien, og de siste tre dagene har over 150.000 amerikanere testet positivt for korona. Det er et hopp fra de siste dagene av juni, viser oversikten fra Centers for Disease Control and Prevention.

USA ligger fortsatt bak land som Sverige, Frankrike, Spania, Italia og Storbritannia på oversikten over antall døde av korona pr. innbygger, men i motsetning til de europeiske landene har USA ikke klart å snu utviklingen. Det viser tall fra Worldometers.

Ordføreren i Washington advarer mot arrangementet

USAs helsemyndigheter har advart mot arrangementer som samler mye mennesker, og ordfører i Washington D.C., Muriel Bowser, har derfor forsøkt å stanse Trump-administrasjonens planer om fyrverkeri og militærfly på himmelen. Det skriver Reuters.

Det hvite hus har ikke hatt et eneste offentlig arrangement siden USA stengte ned i mars, men på nasjonaldagen åpner de altså opp. Trump-administrasjonen sier at årets arrangement er nedtonet, det vil være avstand mellom gjestene og på hvert bord vil det være langt færre folk enn til vanlig.

Trump har invitert de han kaller «frontlinjemannskap» i kampen mot korona, slik som leger og sykepleiere. I tillegg er flere ansatte i Forsvaret invitert til feiringen som skal bli avsluttet med fyrverkeri.

Seth Wenig / AP

Både MC-grupper og «Black Lives Matters»

De største utfordringene når det gjelder å holde avstand til andre mennesker vil mest sannsynlig oppstå utenfor Det hvite hus. Der er det ventet at flere hundre tusen mennesker vil trosse ordførerens råd om å ikke møte opp. Politiet har i løpet av dagen stengt av flere gater rundt Det hvite hus.

Flere grupper som støtter «Black Lives Matters»-budskapet har meldt sin ankomst, og sier at de vil holde en fredfull markering under det store arrangementet.

– Svarte er ikke fri fra undertrykkingens lenker, sa vi kan ikke på ordentlig feire uavhengighetsdagen, sier 22 år gamle, Kerrigan Williams til Reuters.

Andre grupper som har meldt sin ankomst er «Deplorables» – en MC-gruppe som støtter Trump og som på sosiale medier har sagt at de møter opp for å vise sin motstand mot det de kaller «anti-Trump-regimet».

TOM BRENNER / X06967

Startet dagen med omdiskutert tale

Arrangementet i Det hvite hus er andre del av Donald Trumps offisielle nasjonaldagsfeiring. Han startet dagen ved Mount Rushmore i South Dakota, der mange tilhørere møtte frem uten munnbind.

Ved det kjente landemerket holdt Trump en tale som folk som jobber tett på presidentutfordrer Joe Biden er blitt kalt for splittende. Trump gikk blant annet hardt ut mot demonstranter som ødelegger monumenter og statuer.

– Dette er en bevegelse som åpent angriper arven etter alle personene på Mount Rushmore, sa Trump.

Han anklaget også venstresiden i amerikansk politikk for å ville «sverte våre helter, utslette våre verdier og indoktrinere våre barn». Og han sa at amerikanere burde være stolte av deres opphav og ikke burde unnskylde for sin historie.