30.000 pedofilimistenkte granskes i Tyskland

Det er justisdepartementet i Nordrhein-Westfalen som melder at cyberenheten i politiet gransker 30.000 personer som de ennå ikke kjenner identiteten til.

– Jeg hadde ikke ventet at det var i nærheten av så mye barnemisbruk på internett, sier justisminister Peter Beisenbach og legger til at vi må erkjenne at slik misbruk på nettet er mye mer omfattende enn man har trodd hittil.

Granskingen startet i oktober i fjor da en mann ble pågrepet i Bergisch-Gladbach i nærheten av Köln. Siden er 70 personer pågrepet, og en 27 år gammel soldat ble i mai den første som ble dømt, til ti års fengsel.

Avsløringen av flere alvorlige tilfeller av seksuell mishandling av barn de siste årene har kommet som et sjokk i Tyskland. I juni ble elleve personer arrestert etter at filmer og bilder de hadde tatt, ble beslaglagt hos en 27 år gammel mann i Münster.