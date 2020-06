99 år siden hendelsen som er en av årsakene til striden om Trumps folkemøte

Flere enn tusen bygninger i den svarte bydelen Greenwood ble brent ned. Kirker, forretninger, hotell og bolighus ble jevnet med jorden i løpet av 18 timer den 31. mai og 1. juni 1921.

Hvite mennesker angrep Greenwood både på bakken og fra luften. Ifølge øyenvitner ble det kastet brannbomber fra fly. Sorte ble skutt og drept blant annet med maskingevær montert på biler.

Alvin C. Krupnick Co. / LIBRARY OF CONGRESS

Bakgrunnen for det som skjedde var at en 19 år gammel sort mann var blitt anklaget for å ha forsøkt å voldta en 17 år gammel hvit jente. Mange hundre rasende hvite samlet seg utenfor rettsbygningen og krevde at politiet utleverte 19-åringen til dem.

En gruppe svarte innbyggere, blant dem bevæpnede veteraner fra 1. verdenskrig, møtte opp for å tilby politiet sin hjelp for å forsvare rettsbygningen. De fryktet at 19-åringen ville bli lynsjet, men politiet avviste deres hjelp.

En hvit mann prøvde å avvæpne en av veteranene. I håndgemenget mellom de to gikk det av et skudd og den hvite mannen ble drept.

Massegraver

Det brøt da ut en kamp mellom de to grupperingene. Et tyvetall mennesker ble drept, både hvite og svarte. Morgenen etter gikk de hvite til angrep på den svarte bydelen. Hvor mange svarte som ble drept under angrepet er aldri blitt klarlagt, men noen kilder sier at det var flere hundre.

Tidligere i år ble det vedtatt at man skal gjennomføre utgravinger for å finne massegraver fra 1921, skriver Washington Post.

I årene etter 1921 ble massakren nærmest tiet i hjel. Både i den svarte bydelen nord for jernbanen i Tulsa og blant de hvite sør i byen syntes man det var best å ikke snakke om det som hadde skjedd. Og hvis man snakket om hendelsen, ble den kalt «raseopptøyene i Tulsa».

REUTERS/Lawrence Bryant

Først i år, 99 år senere, er historien om massakren blitt en del av pensum på skolene i Oklahoma, en sørstat med nesten fire millioner innbyggere. Skoleelevene blir bedt om å vurdere om det som skjedde i 1921 skal kalles «opptøyer» eller «massakre», skriver nyhetsbyrået Ap.

Mange kilder og organisasjoner kaller det som skjedde for en rasemassaker, blant annet Oklahoma Historical Society.

Helsemyndighetene advarer

Det er i denne byen president Trump valgte å arrangere sitt første store folkemøte etter at koronapandemien rammet USA.

Tulsa styres av Trumps partifelle, borgermester George Theron Bynum IV, i dagligtale kalt G. T. Bynum. Byens helsemyndigheter har bedt borgermesteren bruke sin makt til å utsette folkemøtet på grunn av smittefaren, men det har han nektet.

I stedet innførte borgermesteren et portforbud fra torsdag i den delen av byen der Trumps møte blir arrangert. Han fortalte at det var ventet 100.000 mennesker til byen og at det ville være demonstranter og aktivister fra andre delstater blant dem.

Politiet var i beredskap for å håndheve portforbudet. Fysiske sperringer ble satt ut mange steder, men fredag ble portforbudet hevet.

Sue Ogrocki / AP

Samtidig forbereder blant andre byens forretningsdrivende seg på det verste. Mange butikker og serveringssteder har spikret lemmer foran vinduer og dører for å hindre plyndring og ødeleggelser, skriver NTB.

Borgermesteren har fått takksigelse fra president Trump på Twitter:

I just spoke to the highly respected Mayor of Tulsa, G.T. Bynum, who informed me there will be no curfew tonight or tomorrow for our many supporters attending the #MAGA Rally. Enjoy yourselves - thank you to Mayor Bynum! @gtbynum — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020

De som ønsker å demonstrere mot Trump har på sin side nærmest blitt truet av presidenten:

Any protesters, anarchists, agitators, looters or lowlifes who are going to Oklahoma please understand, you will not be treated like you have been in New York, Seattle, or Minneapolis. It will be a much different scene! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020

Smittefaren er også en av årsakene til at Trumps folkemøte er blitt kritisert. Helseeksperter advarer om at et møte med 19.000 deltagere legger alt til rette for spredning av viruset.

Trumps valgkamp-apparat vet at det er risiko knyttet til arrangementet og har tatt forholdsregler for å unngå å bli saksøkt i etterkant.

Optimale spredningsforhold

På arrangementets nettside heter det at man ved registrering «erkjenner at det er en vedhengende risiko for å bli eksponert for covid-19-smitte» ved større ansamlinger av folk, og at man ved å delta påtar seg ansvar for all risiko knyttet til eksponering for covid-19, skriver NTB.

Folkemøtet vil bli holdt innendørs i en arena som kan huse opptil 19.000 mennesker. Alle andre arrangementer der er blitt avlyst ut juli måned.

REUTERS/Lawrence Bryant

Forskere tror at viruset sprer seg langt lettere i tettpakkede områder innendørs, enn det gjør utendørs, der sirkulasjon i luften gjør at virusbærende partikler ikke blir «hengende i luften».

Fredag avslo delstaten Oklahomas høyesterett en begjæring om å utsette arrangementet hvis ikke arrangørene blant annet pålegger deltagerne å bruke ansiktsmaske, skriver Time.

Avslaget kom samtidig som uketallet over antallet bekreftede smittede i Tulsa økte med 140 prosent, ifølge Newsweek.

GORAN TOMASEVIC / Reuters/NTB scanpix

Anspent i mange år

Ti prosent av de 400.000 innbyggerne i Tulsa er svarte. Forholdet mellom dem og politiet i Tulsa har vært anspent i mange år.

Protestene mot Georg Floyds død i Minneapolis bare forsterket motsetningene i Tulsa, der mange ennå husker at 40 år gamle Terence Crutcher døde i 2016 etter å ha blitt skutt av politiet.

Crutcher gikk med armene sine i været foran to politifolk mot bilen sin. Video fra en politibil og fra et politihelikopter viser at han vender seg mot bilen og har tatt armene ned da han blir skutt. Han var ubevæpnet og hadde heller ikke våpen i bilen. Politikvinnen som skjøt ham ble frikjent for uaktsomt drap.

REUTERS/Lawrence Bryant

En av dem som nå reagerer mot at Trump har valgt å legge sitt folkemøte til Tulsa er Crutchers tvillingsøster, Tiffany Crutcher. Hun trekker i et intervju med CNN frem byens historie og massakren i 1921 som blant annet rammet de svartes forretningsdistrikt, Black Wall Street.

– Å komme til byen med Black Wall Street, stedet der vi hadde det verste rasistiske terrorangrepet i USAs historie, det er en fornærmelse, det er irriterende, sier Crutcher.

Mindre irriterende for henne og mange andre var det ikke at Trump-møtet var planlagt til fredag 19. juni, da man markerer slutten på slaveriet. Etter sterke protester flyttet presidenten arrangementet sitt en dag, slik at det finner sted lørdag 20. juni – eller klokken 01 natt til søndag norsk tid.