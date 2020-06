Facebook med nye retningslinjer om hatefullt innhold. Storannonsør legger press på Facebook og Twitter.

Samtidig ble det kjent at den store europeiske matgiganten Unilever slutter å annonsere på Facebook, Twitter og Instagram i USA, i protest mot mengden hatprat på nettstedene.

Facebook legger ned forbud mot «en bredere kategori med hatefullt innhold» i annonser, opplyser Zuckerberg fredag kveld.

Aksjene til både Facebook og Twitter falt rundt 7 prosent da kunngjøringen kom fra storannonsøren Unilever fredag.

Unilever sier at den polariserte atmosfæren i USA fram mot presidentvalget gjør at selskaper har et ansvar for å handle.

Selskapet slutter seg til et økende antall selskaper og varemerker som har sagt de vil slutte å kjøpe annonser på Facebook. Årsaken er en oppfatning om at den sosiale mediekjempen ikke evner å slå ned på hatprat og oppfordringer til vold.

Splittelse og hatprat

– Den polariserte atmosfæren legger et økt ansvar på merker om å bygge et tiltrodd og trygt digitalt økosystem. Vårt tiltak starter nå og varer ut 2020, sier Unilever i en Twitter-melding fredag.

En talsperson for dagligvaregiganten sier at selskapet er fast bestemt på å snakke med internettselskapene.

– Men det er mye mer som må gjøres, spesielt i områdene som dreier seg om splittelse og hatprat under denne polariserte valgperioden i USA, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

Boikott-opprop

– Å fortsette å reklamere på disse plattformene på dette tidspunktet, vil ikke gi noen verdi for folk og samfunn, sier hun videre og legger til at Unilever vil følge med og revurdere sin holdning «dersom nødvendig».

Organisasjonen Anti Defamation League (ADL) tok nylig til orde for boikotten i USA, som et ledd i kampanjen «Stop the Hate for Profitt».

Den amerikanske telegiganten Verizon sa torsdag at de inntil videre slutter å kjøpe annonser på Facebook. Sportsutstyrsprodusentene Patagonia og North Face er blant øvrige selskaper som har sluttet seg til boikotten.

Facebook-svar

Unilever går enda lenger ettersom både Twitter og Facebook-eide Instagram omfattes.

Facebook kommenterte ikke umiddelbart Unilevers beslutning. Etter Verizons kunngjøring, sa selskapet at det er «opptatt av det viktige arbeidet med å fjerne hatprat».

Twitter sier at selskapet respekterer «vår partneres beslutninger og vil fortsette å kommunisere tett med dem».

– Twitters oppdrag er å tjene den offentlige samtalen og sikre at folk kan knytte menneskelige kontakter, finne og motta autentisk og troverdig informasjon, samt uttrykke seg fritt og trygt, sier talsperson Sarah Personette.

150.000 ansatte

Unilever eier flere hundre husholdningsmerker, deriblant Knorr, Lipton, Ben & Jerry's og Dove. Selskapet har over rundt 150.000 ansatte verden rundt.

Det multinasjonale industrikonsernet ble dannet da den nederlandske margarinprodusenten Margarine Unie og den britiske såpefabrikken Lever Brothers slo seg sammen i 1930.

Facebook og Twitter faller tungt på Wall Street

Facebook- og Twitter-aksjen fallt henholdsvis 7,8 og 7,5 prosent, fredag kveld, etter at nyheten om at konsumvaregiganten Unilever skal ikke lenger annonsere på Facebook og Twitter. Les mer på E24.no.