USAs arbeidsminister forsvarer Epstein-forlik

På en pressekonferanse onsdag ble Acosta møtt med en rekke spørsmål om beslutningene han tok i straffesaken mot milliardæren Epstein.

– Uten påtalemyndighetens arbeid i den saken, kunne Epstein ha gått ustraffet, sa Acosta.

Avtalen innebar at flere alvorlige tiltalepunkter som kunne gitt Epstein livstidsdom, ble lagt vekk. 66-åringen slapp unna med å sone 13 måneder i fengsel etter å ha tilstått å ha brutt loven i Florida ved å skaffe seg seksuelle tjenester fra en person under 18 år. Samtidig unngikk han føderal tiltale.

– Hadde påtalemyndigheten gått til retten med de alvorligste tiltalepunktene, ville det vært et risikospill. Med avtalen fikk vi Epstein bak lås og slå, og vi registrerte ham som sexforbryter, sa Acosta.

Acosta har også fått kritikk for å ikke ha informert de fornærmede om forliket før avtalen ble signert. Toppdemokratene Nancy Pelosi og Chuck Schumer har bedt Trump fjerne Acosta fra ministerposten.

– Vi prøvde å gjøre det rette for ofrene. Jeg forstår at enkelte vil mene at det ikke var nok. Epstein er en dårlig mann, som fortjener å bli fengslet, sa Acosta.

Forliket dukket opp igjen etter at Epstein nylig ble siktet for menneskehandel og seksuell utnytting av mindreårige jenter.