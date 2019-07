Isen trakk seg tilbake fra Alaskas nordkyst flere uker før normalt

Isen som om vinteren ligger langs nordkysten, har smeltet på grunn av uvanlig høye sjøtemperatur, skriver Anchorage Daily News.

Janet Mitchell fra Kivalina sier at jegere i hennes familie i år måtte reise 80 kilometer fra kysten med båt for å finne sel på isen. Tidligere kunne slik sel jaktes på rett utenfor landsbyen.

– Vi visste ikke om vi ville kunne skaffe oss vintermaten. Det var skremmende, sier hun.

Mindre is og varmere vann

Klimatologen Rick Thoman sier at overflatetemperaturen i forrige uke var 5 grader høyere enn gjennomsnittet for perioden 1981-2010, helt oppe i rundt 15 grader, noe som får følger for klimasystemet, næringskjeden, samfunn og handel.

Han sier at varmen er flere uker foran normalt og skyldes klimaendringer. Stigende havtemperatur fører til mindre is, som igjen resulterer i varmere vann.

Mye død sel

Lisa Sheffield Guy ved Alaska Research Consortium sier at en nettside de driver for å gi informasjon til hvalrossjegere, i år ble avsluttet 31. mai. Tidligere holdt de den gående til slutten av juni.

Samtidig med de høyere temperaturene, melder jegere om store antall døde sel langs Alaskas vest- og nordkyst. Det er også meldt om et uvanlig høyt antall døde hvaler langs sørkysten, der sjøtemperaturen også er uvanlig høy. Det er ikke klart om dette skyldes varmere hav.