Amerikanske superrike ber politikere øke formuesskatten

I brevet som ligger åpent ute på internett ber finanskjendiser som George Soros og Facebooks medgründer Chris Hughes politikerne om å innføre formuesskatt. De peker på at økonomisk ulikhet ligger an til å bli et av de sentrale temaene under den kommende valgkampen på ny president i 2020. Saken er tirsdag omtalt i avisen Financial Times.

– USA har et moralsk, etisk og økonomisk ansvar for å øke beskatningen våre formuer. En formuesskatt kan bidra til å noe med klimakrisen, forbedre økonomien og styrke vår demokratiske frihet, skriver gruppen i brevet.

Avsenderne sier de ikke tar toner politisk flagg, men trekker fram et forslag fra Massachusetts demokratiske senator Elizabeth Warren som har foreslått en ny skatt for personer med formue på mer enn 423 millioner kroner (50 millioner dollar). Hvis den innføres vil det gi en årlig skatteinngang på 2.330 milliarder kroner.

Donald Trump skal i 1999 ha gått inn for en lignende skatt for å redusere USAs utenlandsgjeld, men har ikke tatt til orde for noe lignende siden han ble president.

De rikeste 0,1 prosent av befolkningen i USA eier om lag 20 prosent av landets verdier, like mye som de fattigste 90 prosent, ifølge en rapport fra National Bureau of Economic Research, skriver avisen.