Angrepet skjer ved hotellet Asasey. Flere politikere og lokale ledere i Somalia holder møte på hotellet, opplyser politiet til Reuters.

Eksplosjonen ble etterfulgt av flere skudd, opplyser de videre.

En talsperson for islamistgruppen al-Shabaab sier at de står bak og at angrepet fortsatt pågår. Han hevder det er flere døde i hotellet, men dette er ikke bekreftet fra andre kilder.

Det er ikke klart om noen er drept eller skadd.