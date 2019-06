Iran: Lot være å skyte ned amerikansk fly med 35 personer om bord

Det melder Reuters, som siterer lederen av luftforsvaret i den iranske revolusjonsgarden, Amir Ali Hajizadeh. Det aktuelle flyet skal ha fulgt dronen som iranerne skjøt ned.

Disse uttalelsene blir brakt videre av nyhetsbyrået Tasnim.

– Sammen med dronen var det i denne regionen et amerikansk fly av typen P-8 med 35 personer om bord. Dette flyet gikk også inn i vårt luftrom, og vi kunne ha skutt det ned, men vi gjorde det ikke, sier generalen.

Hevder Iran varslet to ganger

Uttalelsen kommer kort tid etter at New York Times meldte at USAs president hadde beordret et angrep på Iran, men at han ombestemte seg i siste liten. Angrepsplanene skal ha kommet på bordet etter dronenedskytingen.

En general i Revolusjonsgarden hevder fredag at Iran ga advarsler før den amerikanske dronen ble skutt ned over Omanbukta.

– To ganger sendte vi varsler. Men da de ikke svarte, og luftfartøyet ikke endret bane, var vi nødt til å skyte det ned, sier brigadegeneral Amir Ali Hajizadeh fredag.

Han er sjef for luftforsvarsdivisjonen i Revolusjonsgarden.

Offentliggjorde koordinater

Amerikanske militærmyndigheter sa fredag at Iran ikke har noen rett til å svare på diplomati med bruk av makt.

– Vårt diplomatiske arbeid gir ikke Iran rett til å respondere med militær makt, sier Brian Hook, USAs spesialrepresentant for Iran.

Til iransk statlig fjernsyn viste generalen Hajizadeh frem deler som han hevdet stammer fra den nedskutte dronen av typen RQ-4A Global Hawk. Delene skal være samlet inn i Irans territorialfarvann.

USA hevder at dronen ble skutt ned i internasjonalt luftrom. Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif offentliggjorde torsdag koordinatene for dronens posisjon da den ble skutt ned. Dette skal vise iransk område.

USA avviser de iranske opplysningene og har lagt frem koordinater som viste at dronen befant seg i internasjonalt luftrom over Hormuzstredet.

