Tiltaket vil koste 115 millioner dollar i året, men vil øke sikkerheten og redusere forurensingen, ifølge førsteminister Arvind Kejriwal i New Delhi.

– Kvinner vil kunne bevege seg gratis og samtidig føle seg trygge, sier han. Myndighetene skal også sette opp 150.000 sikkerhetskameraer over hele byen, ifølge Kejriwal.

Byen har fått et omdømme for manglende sikkerhet for kvinner etter den brutale gjengvoldtekten av den 23 år gamle studenten Jyoti Singh i en buss i 2012. Hun døde av skadene elleve dager senere på et sykehus i Singapore. Hendelsen utløste internasjonale reaksjoner og massive protester i India.

Fem menn og en tenåring ble dømt for å ha gjengvoldtatt Singh og etterlatt henne med kritiske skader. Fire av mennene ble dømt til døden, den femte døde i politiets varetekt og tenåringen fikk tre års fengsel.