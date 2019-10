President Donald Trumps tidligere Russlands-rådgiver Fiona Hill vitnet mandag for Trumpgranskerne i ni timer i et lukket møte. Ingen av komitémedlemmene har offentlig villet fortelle om det som kom frem.

New York Times kunne imidlertid sent mandag kveld amerikansk tid – med to anonyme kilder – fortelle at Trumps nå sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton var svært opprørt da han oppdaget hva som foregikk.

Møtte ambassadør 10. juli

Trump er mistenkt for å ha presset Ukraina til å starte en granskning av den politiske rivalen Joe Biden og hans sønn Hunter, som hadde et styreverv i et ukrainsk energiselskap.

10. juli kom Bolton, som regnes som en hauk i sikkerhetsspørsmål, i en heftig meningsutveksling med Gordon Sondland, ifølge vitnemålet. Dette var omtrent to uker før Trump hadde en omstridt telefonsamtale med Ukrainas president.

Evan Vucci / AP

Sondland er en Trump-donor og EU-ambassadør som i ledtog med Trump-advokat Rudy Giuliani forsøkte å få ukrainerne til å granske demokrater.

Bolton ba Hill om å varsle sjefadvokaten med ansvar for Det nasjonale sikkerhetsrådet om at Giuliani og stabssjef Mick Mulvaney holdt på med en operasjon med lovmessige implikasjoner, fortalte Hill til Trump-granskerne.

Fakta: Riksrettsgranskningen USAs president Donald Trump granskes av flere kongresskomiteer. Han mistenkes for å ha forsøkt å få et annet lands regjering til å sverte Joe Biden, en politisk rival. Sentralt i saken står en samtale mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, der Trump gir uttrykk for at han ønsker at Ukraina etterforsker Bidens familie. Trump har siden offentlig bedt Kina granske Biden-familien. Trump avviser at han har gjort noe galt. Et simpelt flertall i Representantenes hus må til for å tiltale presidenten. I Senatet må det to tredjedelers flertall til for å dømme ham.

– En håndgranat

New York Times kan også referere fra to samtaler mellom Bolton og Hill.

– Jeg er ingen del av noen slags dopavtale Rudy og Mulvaney har kokt i hop, skal Bolton ha sagt til Hill da han ba henne gå til advokatene.

En annen gang skal han ha sagt til henne:

– Giuliani er en håndgranat som bare venter på å blåse alle i luften.

Bolton fikk sparken av Trump 10. september. Dette var omtrent samtidig med at nyhetene om en varsler var begynt å piple frem i pressen.

Andrew Harnik / AP

Sondland inn torsdag

EU-ambassadør Gordon Sondland skal selv møte granskerne torsdag. Da er det ventet at han vil måtte svare for utvekslinger av en rekke tekstmeldinger som har vakt oppsikt.

Jamie Raskin, et medlem av en av de tre komiteene som gransker Trump, sier til Reuters at Hill var «et oppsiktsvekkende grundig og pålitelig vitne» som husket «spesifikke hendelser og spesifikke møter».

Han ville imidlertid ikke ut med detaljer om innholdet i vitnemålet.

Flere vitner denne uken

Republikanerne i komiteene liker dårlig at møtene holdes bak lukkede dører og at offentligheten ikke får noen referater.

I løpet av uken skal flere tidligere medarbeidere fra Utenriksdepartementet vitne, blant annet en nylig avgått nærstående medarbeider til utenriksminister Mike Pompeo.

Etter mandagens vitnemål er det god grunn til å tro at også Bolton vil bli innkalt til komiteene.