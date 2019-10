Norske myndigheter visste ingenting om barna som satt alene igjen i en av de verste leirene i Syria. Ikke før Ismaeli kunne fortelle om dem. De ble passet på av de to søstrene som er kjent fra Åsne Seierstads bok.

Ossietzky-prisen deles ut av Norsk PEN for fremragende innsats for ytringsfriheten. Prisen har sitt navn etter den tyske forfatteren og nobelprisvinneren Carl von Ossietzky.

33 år gamle Ismaeli har vært tilknyttet Aftenposten siden 2017 og ble fast ansatt i juni i år.

– Afshin Ismaelis reportasjer viser hvor viktig det er at journalister kan jobbe trygt i konfliktområder. Styret i Norsk PEN er stolt over å tildele Ossietzkyprisen 2019 til en journalist som blant annet har brakt frem sentral informasjon for den norske debatten om barn av IS-foreldre, sier styreleder i Norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum.

Fakta: Les hele begrunnelsen her Ossietzkyprisen 2019 Norsk PEN tildeler Ossietzkyprisen 2019 til journalist Afshin Ismaeli for hans formidling av virkeligheten i områder norske lesere sjelden får høre fra. Med et profesjonelt og innsiktsfullt perspektiv bringer han historier fra og om mennesker i konfliktområder og flyktningleirer. I sitt utrettelige arbeid i Midtøsten har Ismaeli brakt historier til Norge vi ellers ikke ville ha vært kjent med. Med fare for eget liv trosser Afshin Ismaeli jevnlig trusler for å kunne rapportere fra frontlinjer. Han har selv blitt fengslet og banket opp av politiet mens han var på jobb i Tyrkia, men fortsetter likevel sitt grundige journalistiske arbeid fra kriseområder. Norsk PEN er stolte over å kunne tildele Ossietzkyprisen for 2019 til Afshin Ismaeli. Om Afshin Ismaeli Afshin Ismaeli (33) er journalist i Aftenpostens utenriksredaksjon. Gjennom flere år har han rapportert fra Midtøsten, primært Irak og Syria. Ismaeli har bidratt til kunnskap om kampen mot IS og om terrororganisasjonens fall i Mosul og Raqqa. Han har beskrevet og dokumentert forholdene som IS-krigernes koner, enker og barn lever under. Jevnlig bruker han sosiale medier og særlig Instagram til å formidle øyeblikksbilder også til et stort internasjonalt publikum. Ismaeli er reporteren som sporet opp søstrene i Åsne Seierstads bok «To søstre» i Al Hol-leiren i Syria, og han brakte videre historien om de fem foreldreløse barna av norske IS-foreldre som ingen kjente til. Saken ledet til en stor samfunnsdebatt. Barna ble senere fraktet til Norge. Kurdiske Ismaeli er født i Iran. Han har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i engelsk språk og litteratur fra Salahaddin University i Erbil, Irak. I tillegg til norsk og engelsk behersker han kurdisk, persisk og arabisk.

Afshin Ismaeli jobber mest med Midtøsten og da særlig Irak og Syria. Det gjør at han mange ganger oppsøker konfliktsoner hvor det er vanskelige arbeidsforhold.

Også det påpekes i juryens begrunnelse:

«Med fare for eget liv trosser Afshin Ismaeli jevnlig trusler for å kunne rapportere fra frontlinjer. Han har selv blitt fengslet og banket opp av politiet mens han var på jobb i Tyrkia, men fortsetter likevel sitt grundige journalistiske arbeid fra kriseområder. Norsk PEN er stolte over å kunne tildele Ossietzkyprisen for 2019 til Afshin Ismaeli.»

Fakta: Ossietzkyprisen Deles ut av Norsk P.E.N. for fremragende innsats for ytringsfriheten. Prisen deles ut årlig på Fengslede Forfatteres Dag, 15. november. Prisen har sitt navn etter den tyske forfatteren og nobelprisvinneren Carl von Ossietzky.

Sikkerhetsrisikoen gjør at Aftenposten nøye vurderer hver eneste reise.

Ismaeli var mandag på en militærbase i Irak.

– Jeg er veldig glad for at jeg har fått denne prisen. Det betyr mye for meg som jobber i konfliktområder.

Han er spesielt opptatt av å gi en stemme til dem som er ofre for konflikter, og som vi ellers ikke hører fra.

– I de fleste av landene vi rapporterer fra, er det svært vanskelig å jobbe som journalist. Ytringsfriheten blir stadig innskrenket. I de vanskelige situasjonene prøver vi å gi en stemme til folk. Det er viktig å være sammen med mennesker og fortelle historiene til dem som lider som følge av konflikter.