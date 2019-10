Ifølge Mexicos sikkerhetsminister Alfonso Durazo ble det torsdag åpnet ild mot rundt 30 medlemmer av landets nasjonalgarde da de var ute på patrulje i Culiacán, hovedstaden i delstaten Sinaloa.

Det var under en rutinemessig patrulje sikkerhetsstyrkene ble angrepet. Enheten kjempet tilbake og forsterkninger ble tilkalt. Huset ble omringet og stormet, og inne fant soldatene Ovidio Guzmán, en av sønnene til Mexicos beryktede narkokonge Joaquin «El Chapo» Guzmán. «El Chapo» var tidligere lederen av narkokartellet Sinaloa og ble utlevert til USA i 2017 der han soner en livstidsdom.

Tungt bevæpnede bandemedlemmer strømmet imidlertid til, og for å forhindre at menneskeliv gikk tapt ble sikkerhetsstyrkene trukket tilbake. Deretter brøt det ut voldelige kamper flere steder i byen, opplyste Durazo til CNN.

AP / NTB scanpix

Full panikk

Folk flyktet i panikk og søkte tilflukt bak parkerte biler. Skoler i området ble stengt og byens innbyggere ble bedt om å holde seg innendørs. Røyken hang i svarte skyer over byen, mens skuddsalver pepret luften.

Sikkerhetssjef i delstaten Sinaloa, Cristobal Castaneda, opplyste til mexicanske Televisa network at to mennesker var drept og 21 personer såret. I tillegg skal en stor gruppe innsatte ha rømt fra det lokalet fengselet, ifølge Reuters.

Videoer delt i sosiale medier viser krigslignende tilstander der maskerte og tungt bevæpnede menn kjører rundt og skyter, biler som brenner og sivile som flykter i panikk.

Hector Parra / AP

Fortsatt på frifot

Det er uklart om Ovidio Guzmán ble pågrepet eller løslatt på stedet, men en advokat for familien opplyser at han fortsatt er på frifot.

– Ovidio er i live og fri, sier José Luis González Meza.

Ovidio Guzmán er tiltalt for i USA for smugling av kokain, amfetamin og marihuana, men er ikke narkokongens best kjente sønn.

Det såkalte Sinaloa-kartellet blir i dag drevet av to andre sønner av «El Chapo», Iván Archivaldo Guzmán og Jesús Alfredo Guzmán, samt Ismael «El Mayo» Zambada.