I lett snøfall under et norsk flagg og et politihelikopter kom den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov til møte med sin norske kollega Ine Eriksen Søreide (H).

– Det er glatt her, sa en balanserende Lavrov på det snødekte underlaget i Kirkenes før han forsvant inn på Grenselandsmuseet sammen med den norske og den russiske delegasjonen.

Bakteppet for det bilaterale møtet er 75-årsmarkeringen for frigjøringen fra tysk okkupasjon. Samtaler om den fengslede Frode Berg har også preget jubileet.

Selv om Lavrov kom snublende ut av bilen til møtet, har ingenting vært tilfeldig i russisk kommunikasjon opp mot fredagens markering, ifølge eksperter.

Først forsonende

Den siste uken har tonen fra russiske myndigheter vært mild. I en kronikk i Aftenposten understreker den russiske utenriksministeren det gode forholdet i nord.

«Jeg vil uttrykke oppriktig takknemlighet til norske venner», skrev Lavrov torsdag.

Under nabokonferansen torsdag i Kirkenes, valgte også den russiske ambassadøren til Norge Teimuraz Otarovitsj Ramisjvili er rolig og forsonende linje.

«Vi ønsker å styrke fundamentet som det norsk-russiske-forholdet er bygget på», sa Ramisjvili fra scenen i Kirkenes.

«Anti-russisk»

Torsdag kveld skjerpet russisk UD språkbruken. De omtaler utviklingen av pengebruken og utviklingen av infrastruktur i Norges forsvar som «antirussisk»:

«Utenriksminister Sergej Lavrov planlegger å ta opp dette temaet fredag når han møter sin norske motpart i Kirkenes», skriver Russlands utenriksdepartement i uttalelsen.

«Den politiske linjen til den norske ledelsen med å «kontrollere og pasifisere» Russland fortsetter å bli støttet av Oslos konsistente militære opprustning».

Fakta: Frigjøringen av Øst-Finnmark 18. oktober 1944 gikk sovjetiske tropper inn i Norge og innledet frigjøringen fra tysk okkupasjon. 24. oktober rykket troppene inn i Kirkenes. Byen ble frigjort dagen etter, som den først i Norge. 28. oktober var hele Sør-Varanger frigjort, og de tyske troppene startet tilbaketrekkingen fra Finnmark. Nesten all bebyggelse mellom Tanaelva og Lyngen i Troms ble utslettet. 75-årsjubileet for frigjøringen markeres 25. oktober i år i Kirkenes. Blant gjestene er kong Harald, statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Kilde: NTB

– For å sette press

Den harde og myke språkbruken har vært et hyppig samtaleemne mellom deltagere på jubileet.

Russlandsforskeren Julie Wilhelmsen følger den russiske offisielle språkbruken nøye. Hun har også lagt merke til utviklingen.

– Dette skiftet er ikke overraskende. Dette er en typisk praksis: Man går hardt ut og skremmer, samtidig som man er myk på den andre siden. Dette er en klassisk strategi for å sikre landets interesser i samtale med andre stater, sier Wilhelmsen som er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Forskeren mener at problemet oppstår hvis den andre siden blir forvirret eller vippet av pinnen.

– Derfor er jeg veldig spent på det personlige møtet mellom Lavrov og Søreide, sier hun.

Brente jords taktikk

Markeringen i Kirkenes er en påminnelse om den grusomme skjebnen som ble lokalbefolkningen til del fra høsten 1944 og i månedene som fulgte.

Nazistene satte i verk «den brente jords taktikk» og tvang titusener til å evakuere da de forlot området. Okkupasjonsstyrkene brente ned og raserte så å si hele Finnmark og Nord-Troms.

2.122 sovjetiske soldater mistet livet under offensiven, skriver NTB.

Helene Skjeggestad er Aftenpostens korrespondent i Russland.

