Baghdadi antas å ha blitt drept i et angrep utført av amerikanske spesialstyrker, opplyser en høytstående embetsmann i det amerikanske forsvaret og en offisiell kilde med kjennskap til saken til CNN.

Amerikanske myndigheter har ikke bekreftet opplysningen, som er ventet å komme etter at det er tatt DNA-tester og gjennomført en biometrisk test, forteller begge kildene til kanalen.

Flere ikke navngitte kilder i både USA, Irak og Syria har meldt at Baghdadi mest trolig er drept, men meldingene er ikke bekreftet.

Baghdadi skal ha detonert en selvmordsvest under angrepet.

Trump kunngjorde på Twitter natt til søndag at noe stort nettopp har skjedd. Det hvite hus opplyser at presidenten kommer med en uttalelse søndag ettermiddag.

Fakta: Abu Bakr al-Baghdadi Han har siden 2010 vært leder for den ytterliggående islamistgruppen IS. Skal være født 28. juli 1971 i Samarra i Irak under navnet Ibrahim al-Badri al-Samarrai. Satt i amerikansk fangenskap under Irak-krigen. Sluttet seg til opprørsgrupper og steg i gradene gjennom 2000-tallet. Ble i 2010 leder for Den islamske staten i Irak (IS), også kalt Al-Qaida i Irak (AQI). Al-Qaida tok senere avstand fra dem på grunn av gruppens ekstreme bruk av vold. IS ekspanderte til Syria i 2013 og tok navnet Den islamske staten i Irak og Levanten. Under en tale i Nuri-moskeen i Mosul i Irak sommeren 2014 proklamerte Baghdadi opprettelsen av Den islamske staten (IS) og utropte seg selv til «kalif Ibrahim». Han ikke vært sett offentlig siden, og gjentatte ganger har det kommet ubekreftede meldinger om at han er drept. Søndag 27. oktober ble det meldt at IS-lederen er drept i en amerikansk spesialoperasjon i Idlib i Syria. Meldingene er ikke bekreftet. Kilde: NTB

En gavepakke

– Hvis dette stemmer, så er det en gavepakke til president Donald Trump, sier forsker Anders Romarheim ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Trump har fått mye kritikk for at han nylig trakk amerikanske soldater ut av Nord-Syria. Dette åpnet veien for den tyrkiske invasjonen.

– Baghdadis antatte død er et veldig konkret resultat i nedkjempelsen av IS. Det var Trumps viktigste utenrikspolitiske løfte. Det er liten tvil om at han vil bruke det som bevis på at hans politikk i Midtøsten fungerer, men det renvasker ham ikke fra den strategiske vinglingen, sier han.

Stor symbolsk betydning

– Dette har stor symbolsk betydning, men det er vanskelig å si hvor mye det betyr i praksis, sier orlogskaptein Thomas Slensvik i mediegruppen ved Forsvarets høgskole

Han tror dette nok er slutten på drømmen om kalifatet.

– Det blir vanskeligere å rekruttere når den samlende skikkelsen er borte, sier Slensvik.

Men dette betyr ikke at IS er bekjempet.

– IS vil ikke forsvinne over natten. Det er stor misnøye med de styrende i store deler av Syria og Irak. Dette gir grobunn for IS. Mange steder i Syria blir hærens soldater møtte med steinkasting når de rykker inn i landsbyene, sier han.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Angrep med helikopter

USA slapp ned soldater på bakken i operasjonen mot Baghdadi nordvest i Syria, ifølge en rekke kilder. DNA-prøver vil vise om han er drept.

Opplysningene kommer blant annet fra flere amerikanske tjenestemenn med nær kjennskap til operasjonen.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble det natt til søndag sluppet ned styrker på bakken fra amerikanske helikoptre i et område av Idlib nordvest i Syria som knyttes til IS.

Helikoptrene angrep ifølge SOHR en bolig og en bil utenfor landsbyen Barisha. Ni personer skal ha blitt drept, deriblant en leder i IS ved navn Abu Yamaan. Et barn og to kvinner ble også drept, melder gruppen, som har et bredt kildenettverk på bakken i Syria.

– Vi kan verken bekrefte eller avkrefte at Baghdadi var i området, sier SOHRs sjef Rami Abdulrahman.

Ifølge SOHR er dødstallet ventet å stige ettersom et stort antall mennesker er såret, mange av dem alvorlig.

Skal ha blitt godkjent for en uke siden

Hverken Trump eller Det hvite hus opplyser hva uttalelsen søndag ettermiddag skal handle om, men mye tyder på at det har sammenheng med operasjonen utført av amerikanske spesialstyrker i Syria. En kilde i Trump-administrasjonen opplyser til kanalen CNN at uttalelsen skal handle om utenrikspolitikk.

Tidsskriftet Newsweek er blant mediene som melder at lederen for ekstremistgruppen IS skal være drept i Idlib i Syria. President Donald Trump skal ha godkjent operasjonen en uke før den ble gjennomført.

Ifølge Reuters viste irakisk statlig TV søndag videoopptak av det som skal være et krater etter det amerikanske angrepet. Opptaket skal også ha vist nattlige bilder med eksplosjoner samme sted.

BREAKING: Trump approves Special Ops raid targeting ISIS leader Baghdadi and military says he's dead https://t.co/9eUV7bOBm3 — Newsweek (@Newsweek) October 27, 2019

Stormer leiren

Lørdag kom det rapporter om amerikanske kamphelikoptre i luften over Idlib nordvest i Syria. CIA skal ha bistått i å lokalisere Baghdadi.

Slensvik sier det virker som om operasjonen har foregått på bakken.

– Soldatene blir satt ned med helikopter, og så stormer de leiren. De har flystøtte hele veien, både for å holde oversikten og for å kunne bombe hvis det blir nødvendig, sier han.

– Fordelen med å operere på bakken er at de kan klare å fange den de er ute etter eller observere vedkommende. De kunne ha bombet, men dette øker faren for at sivile blir rammet. Det blir også vanskeligere å bekrefte at man virkelig har rammet riktig mål og hvilken skade man har gjort på målet, sier Slensvik.

Har ligget i skjul lenge

Ifølge New York Times har enkelte analytikere uttrykt tvil om IS-lederen kan ha oppholdt seg i dette området. Idlib skal ikke ha vært en sentral IS-provins på flere år. Samtidig har den nå dominerende jihadistgruppen i området sine røtter fra IS-rivalen Al Qaida.

– Vanlige strategier for å holde seg skjult lenge er å flytte seg hele tiden eller å finne et trygt skjulested, sier Slensvik ved Forsvarets høgskole.

Han sier de ikke bruker telefon eller annen elektronisk kommunikasjon.

– De er bare sammen med personer de stoler helt på og har svært lite kontakt med andre, sier Slensvik.

Baghdadi har ligget i skjul de siste fire årene. En video fra april sendt ut av det IS-tilknyttede propagandanettstedet Furqan viste det som skal være Baghdadi bli intervjuet.

Dette er ikke første gang IS-lederen er blitt meldt drept. I juni 2017 rapporterte for eksempel det russiske militæret at tatt al-Baghdadi var tatt av dage i et luftangrep.

En måned senere gikk tilsvarende rykter på nytt. Denne gangen var hovedkilden en syrisk eksilgruppe.