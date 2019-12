Røyken henger tungt over byen og aske drysser ned over de 5,7 millioner innbyggerne.

Lokale medier melder fredag at flere enn 100 branner preger hele delstaten New South Wales og at det i nasjonalparken Wollemi nordøst for Sydney herjer en skogbrann like stor som hele byen.

RICK RYCROFT / AP

For seks av brannene er utviklingen så alvorlig at tilstanden kategoriseres som nødsituasjon, og sju ligger i kategorien like under.

NSW Rural Fire Service / X04130

Totalt er det område nesten like stort som hele Østfold fylke som brenner fredag. Tre av brannene er blitt omtalt som en «megabrann» som alene herjer på et 3 millioner mål stort område i Gospers Mountain.

I tillegg er det en rekke andre mindre branner i delstaten, som er Australias mest folkerike.

AAP Image/Dan Himbrechts

Bygninger rammet

Fredag opplyser myndighetene at 680 boliger så langt er blitt flammenes rov. I tillegg er over 2.000 driftsbygninger av ulik art brent, melder den nasjonale kringkasteren ABC News.

AAP Image/Dan Himbrechts

Mens brannene så langt er håndtert av lokale brannmannskaper i de områdene som har brent, har brannfolk fra byene fredag blitt kalt ut for å delta i slukkingene av brannene.

AAP Image/Dan Himbrechts

– For å hjelpe til i områdene som er rammet har vi i dag flyttet åtte lag med brannfolk fra indre by i Sydney og ut til de vestlige områdene i utkanten av byen. Dette utgjør 18 brannbiler og 72 brannmenn, sier brannsjef Jeremy Fewtrell til avisen The Sydney Morning Herald.

Stringer / X80002

Starter motbranner

I alt er 100 brannbiler og 370 brannmenn fra Sydney by alene satt i kampen mot skogbrannene. I alt er over 2.000 brannmannskaper satt inn for å bekjempe flammene. En av metodene er selv å starte kontrollerte branner for å stanse ilden i å spre seg inn mot bebygde områder.

Foto: Australia Pool/ AP/ NTB scanpix

– Hvis vi greier å svi av områdene i tide før den store brannen kommer hit, kan vi minimere skadene i to landsbyer, sier brannleder Andrew MacDonald som deltok i arbeidet i landsbyen Warragambe like vest for Sydney.

RICK RYCROFT / AP

I deler av New South Wales, inkludert deler av Sydney, er luftkvaliteten så dårlig at det skal tilsvare å røyke et titalls sigaretter om dagen.

Langvarig tørke har ført til at brannene i år både starter tidligere og brenner mer intenst enn tidligere år.