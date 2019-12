– Jeg har så stor respekt for dronningen. Hun har styrt landet siden Churchill.

Saken oppdateres

Rett før klokken 17.30 norsk tid kjører en sort kortesje opp foran Buckingham Palace. I den første bilen sitter NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og hans kone Ingrid Schulerud.

Eirin Hurum

I den berømte alleén opp til slottet, The Mall, vaier flaggene til samtlige 29 NATO-land. Også Norges flagg. Dette er i anledning NATOs 70-årsdag.

Senere på kvelden skal dronning Elizabeth være vertinne for alle NATO-landenes stats- og regjeringssjefer. Også for statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Men først skal NATO-sjefen treffe Storbritannias lengstsittende monark alene.

Enorm respekt

Det som sies og hva som skjer under audiensene, er helt privat. Det blir aldri tatt referater fra møtene, og ingenting fra møtene blir noen gang offentlig kjent.

Derfor snakket Aftenposten med Stoltenberg før audiensen, og NATO-sjefen blir alvorlig:

NTB Scanpix

-Jeg har enorm respekt for dronningen. Hun har vært dronning siden Winston Churchill var statsminister i Storbritannia, sier han, og legger til:

– Til sammenligning har NATO hatt 13 generalsekretærer i årene mens Storbritannia har hatt én dronning, sier han.

Verdens lengstsittende monark

Men merittlisten er lengre:

Dronning Elizabeth er verdens lengstsittende monark. Hun har nå sittet 67 år på tronen.

Richard Pohle / Reuters/ NTB scanpix

Hun har møtt en fjerdedel av alle historiens amerikanske presidenter, har fulgt imperiets fall, Storbritannias innmelding -og kanskje utmelding av EU -og hun har overlevd 14 britiske statsministre.

Uten at hun noen gang vil si hvem hun likte best, hun hadde et spesielt nært forhold til nettopp Churchill.

Fakta: Dronning Elizabeth II Elizabeth Alexandra Mary ble født 21. april 1926 i London.

Gift med prins Philip, hertug av Edinburgh.

Fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og fem oldebarn.

Britisk statsoverhode siden 6. februar 1952, da hennes far kong George VI døde.

Kronet i Westminster Abbey i London 2. juni 1953.

Elizabeth er den britiske monarken som har sittet lengst på tronen noensinne.

Fakta: Slik foregår audiensene En audiens på Buckingham Palace er et en-til-en-møte med dronning Elizabeth. Dronning Elizabeth har nesten daglig audienser hvor hun tar imot politiske, religiøse og militære ledere. Også kulturpersonligheter eller helt vanlige borgere kan få audiens. En audiens varer vanligvis omtrent 20 minutter, og samtalene som foregår, er helt private. Det blir ikke laget noe skriftlig referat fra møtene.

Fakta: Hva er en audiens? Ordet «audiens» stammer fra det latinske ordet «å høre» og betyr «mulighet til å bli hørt». Å «få audiens» betyr å få anledning til å foretrede for en kongelig eller annen høytstående person. De kongelige mottar mange mennesker i audiens hvert år.

Fakta: Hvordan titulere dronningen? Og så kommer det som er enda vanskeligere: Hvordan titulere dronningen? Man skal si «Your Majesty», deres majestet. Deretter skal dronningen tituleres «ma’am», uttalt med en kort a. Audiensene har knapt endret seg siden Viktoriatiden, ifølge Buckingham Palaces egen hjemmeside.

Stoltenberg tror ikke han blir berømt

Men når gravalvoret har lagt seg, klarer Stoltenberg også å le av Aftenpostens spøk. Vi spør om han tror han kanskje kan bli med i neste sesong av The Crown -den berømte tv-serien om Det britiske kongehuset. I en episode kalt «Audience with the Queen».

Stoltenberg bryter ut i latter:

– Haha, Nei, det har jeg liten tro på,du! De har nok langt viktigere og vesentlige ting å ta fatt i, sier han.

Så ventet mer feiring

Dominic Lipinski /NTB scanpix

NATOs toppmøte i London tirsdag og onsdag, er også en markering av at alliansen er 70 år.

Tross stekre mosetninger og spenninger innad i alliansen, har Dronning Elizabeth likevel bestemt seg for å gi 70-åringen en verdig feiring.

Tirsdag kveld, dagen før toppmøtet starter, har hun invitert stats- og regjeringssjefene til mottagelse på Buckingham Palace. Disse er invitert sammen med sine partnere.

Både statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriken Søreide med partnere er invitert til mottagelsen på Buckingham Palace.

Kveldsbuffet i Downing Street

Men feiringen er ikke over med det. Klokken 21.00 tirsdag kveld venter en ny mottagelse og buffet i statsministerboligen Downing Street 10. Her er Storbritannias statsminister Boris Johnson vert.

Og onsdag starter selve det politiske NATO-møtet.

Startet dagen med frokost med Trump

Det var stort spenn i NATO-sjef Jens Stoltenbergs program tirsdag. Han startet dagen med et frokostmøte med USAs president Donald Trump.

Sent mandag kveld landet Donald Trump og USAs førstedame Melania Trump i London.Første post programmet var et frokostmøte med Stoltenberg

Frank Augstein / AP

Etter møtet langet Trump i kjent stil ut som både fiender og venner. Det kanskje mest oppsiktsvekkende var hans uttalelse om at han hadde hindret tredje verdenskrig.

På en pressekonferanse etter frokosmøtet startet Trump med å rose sitt gode forhold til Nord-Korea og dets leder Kim Jong-un.

– Dette gode forholdet har hindret tredje verdenskrig fra å bryte ut i Asia, sa Trump plutselig.

Så fikk Macron gjennomgå

Under forrige frokostmøte mellom Stoltenberg og Trump var det Tyskland som fikk gjennomgå.

Nå var det Frankrike Trump ikke overraskende var opptatt av.

- Emmanuel Macrons uttalelse om at NATO er hjernedød var veldig fornærmende, fortalte USAs president Donald Trump etter frokosten.

– Det der var en vågal uttalelse. De ikke gå rundt og si slikt om NATO, sa Trump.

– Ingen trenger NATO mer enn Frankrike. USA trenger NATO minst. Derfor er det svært farlig når Frankrike uttaler seg slik om NATO, fortsatte Trump.

Spent foran toppmøtet

Onsdag starter det politiske toppmøtet.

Men hverken opptakten til møtet eller selve møtet følger normale normer.

NATO-toppmøtet er halvert i tid og innhold sammenlignet med ordinære toppmøter.

Møtet er flyttet fra London til et luksuriøst golfhotell utenfor hovedstaden.

USAs president Donald Trump blir forsøkt «gjemt bort».

Boris Johnson har bedt ham innstendig om ikke å blande seg inn i den britiske valgkampen.

Få med deg det som skjer i verden. Følg Aftenposten Verden på Facebook og Twitter.