3–1 for riksrett fra grunnlovsekspertene i Trump-granskning: – Sørgelig utilstrekkelig sak, sier han som står alene

NEW YORK (Aftenposten): Saken mot Donald Trump er utilstrekkelig og på noen måter et farlig grunnlag for å felle en president, mener Jonathan Turley, en av ekspertene som vitner onsdag.