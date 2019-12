Høring med grunnlovseksperter i Trump-granskning: – Sørgelig utilstrekkelig sak, sier en av dem.

Høringen starter kl. 16 norsk tid. Artikkelen oppdateres.

Turley er en fremtredende jusprofessor ved George Washington-universitetet i USAs hovedstad. Han var ekspertvitne også i 1998 før saken mot Bill Clinton.

Onsdag fortsetter riksrettshøringene i USAs kongress. Fire eksperter på USAs grunnlov skal gi granskerne en vurdering av betingelsene for å felle en president.

Dette er de andre tre ekspertene:

Noah Feldman, Harvard University

Pamela S. Karlan, Stanford University

Michael Gerhardt, University of North Carolina

«Sørgelig utilstrekkelig»

Turleys åpningsinnlegg ble lekket før høringen åpnet. Turley er hentet inn som ekspert på oppfordring fra republikanerne i komiteen. Et stykke på vei fikk de utbytte av sitt valg. Han omtaler nemlig grunnlaget for saken som «sørgelig utilstrekkelig» og «på noen måter farlig».

– President Trump vil ikke bli vår siste president, og det vi etterlater i kjølvannet av denne skandalen vil forme vårt demokrati i generasjoner. Jeg er bekymret for å senke betingelsene for riksrett for å passe til mangelfulle bevis og en overflod av sinne, sier Turley.

– Mangler sentrale vitner

President Donald Trump er anklaget for å ha misbrukt sin makt. Trump forsøkte å få Ukraina til å kunngjøre granskning av et selskap med bånd til Joe Bidens familie. Tanken er at dette eventuelt ville styrke Trump i en valgkamp mot Biden

Turley, som ikke er Trump-velger og heller ikke mener Trumps samtale med Ukrainas president var «perfekt», mener det mangler vitnemål fra en rekke sentrale personer for å avgjøre om saken holder.

Trump-advokat Rudy Giuliani, stabssjef i Det hvite hus Mick Mulvaney og nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton er blant personer som har nektet – eller er blitt nektet av Det hvite hus – å stille til høringer hos granskerne.

Fakta: Riksrett USAs grunnlov inneholder en bestemmelse om at Kongressen kan avsette en president hvis denne begår enkelte typer lovbrudd eller andre overtredelser. Dette kaller «impeachment» – på norsk brukes ordet riksrett. To ganger har presidenter vært tiltalt i riksretten: Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1998. Begge ble frikjent. Richard Nixon trakk seg før saken mot ham var ferdig utredet. Representantenes hus bestemmer med simpelt flertall over en tiltale. Senatet fungerer som domstol, og det kreves to tredjedelers flertall for å avsette presidenten.

Kunngjorde hver sine rapporter

I forkant av onsdagens høring offentliggjorde det demokratiske flertallet i tre kongresskomiteer som hittil har gransket saken, en rapport. Der var konklusjonen at bevisene mot Trump er overveldende. Her kan du lese hele rapporten på 300 sider.

Republikanerne har publisert en motrapport der de sier at det hele er en iscenesatt kampanje for å velte det politiske systemet. Den kan du lese her.