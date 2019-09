Hongkong-leder starter opp samtaler for å lette spenningene

På sin ukentlige pressekonferanse tirsdag sa Lam ifølge Reuters at samtalene vil være så åpne som mulig, og at innbyggere kan registrere seg for å delta.

– Det har hopet seg opp mange dypt forankrede økonomiske, sosiale og til og med politiske spørsmål i Hongkong-samfunnet som jeg håper disse ulike typene dialog kan gi oss en plattform for å diskutere, sa Lam.

Hun tilføyde at dialog ikke betyr at myndighetene ikke vil opprettholde skjerpede tiltak for å bekjempe volden som har pågått den siste tiden.

Ifølge Reuters har rundt 1500 personer blitt pågrepet siden opptøyene startet i juni. 89 av dem ble pågrepet i helga.

Demokratiforkjempere og regimekritikere i Hongkong har stått bak store demonstrasjoner og opptøyer som nå har pågått i rundt hundre dager. Protestene ble først utløst av et omstridt lovforslag som åpnet for at innbyggere i Hongkong kan utleveres til det kinesiske rettsvesenet, noe Lam har trukket tilbake. Men hun har ikke gått med på kravet om valgreform, og hun vil heller ikke innlede en granskning av politivold, slik demonstrantene krever.

Siden protestene startet, har politiet brukt tåregass, gummikuler og vannkanoner for å stanse demonstranter som har tydd til mer ytterliggående metoder, som hærverk, sperring av gater og forsøk på å ta seg inn i offentlige bygninger.

I forrige uke fikk politifolk blankofullmakt til å utføre pågripelser og bruke makt når de mener det er nødvendig, selv når de ikke er på jobb.