Sarah Palin skilles etter 31 års ekteskap

Amerikanske medier rapporterer mandag at skilsmissepapirene er levert inn i Anchorage i delstaten Alaska og ikke identifiserer Todd og Sarah Palin ved navn.

Initialene deres, fødselsdatoer, bryllupsdato og fødselsdato for det yngste av deres fem barn identifiserer imidlertid de to 55-åringene.

Etter over 30 års ekteskap er de to nå så «uforenlige i lynne» at de finner det umulig å leve sammen som ektefeller. Paret deler ennå ansvaret for sitt yngste barn, 11 år gamle Trig, som ble født med Downs Syndrom.

Tapte for Obama

Charlie Neibergall / AP

Familien ble kastet inn i offentlighetens søkelys da den nå avdøde republikanske senatoren John McCain valgte seg Sarah Palin som visepresidentkandidat til presidentvalget i 2008. De tapte for Barack Obama og Joe Biden. Palin gikk tilbake til jobben guvernøren i Alaska en kort periode, før hun trakk seg i 2009 midt i perioden. Deretter ble hun politisk kommentator i Fox News og programleder for flere realityshow. Hun havnet i en rekke kontroverser.

Sarah Palin har vært en markant figur i amerikansk politikk. Hun uttalte i 2015 at hun sterkt vurderte å stille til valg i 2016, men droppet det. Palin var med å grunnlegge den konservative Tea Party-bevegelsen og støttet Donald Trump både i kampen om å bli Republikanernes kandidat ved presidentvalget og på hans vei videre. Det gikk også rykter om at hun skulle havne i regjeringen hans, men det skjedde aldri.

Mye bråk

Charlie Neibergall / TT / NTB Scanpix

Parets eldste datter Bristol, som var tenåringsmor og gravid under morens valgkamp, har vært med i flere realityserier på TV. Sarah Palin var sist høyt i søkelyset da eldstesønnen Track ble siktet i desember 2017 for å ha angrepet sin far og truet ham med pistol etter å ha brutt seg inn i foreldrenes hjem i Alaska.

Det skapte også en viss oppsikt da Palin ikke var velkommen i senator John McCains bisettelse i august i fjor. Ifølge flere amerikanske medier skal McCain, som hun hadde vært visepresidentkandidat for, ha bedt familiemedlemmer sørge for at Palin ble holdt unna hans bisettelse.

Heller ikke president Trump var velkommen i begravelsen.