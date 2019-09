Faren kjørte så fort han kunne til sykehuset i Los Angeles. Simah Herman (18) satt i passasjersetet og gispet etter luft. Røntgenbildene viste hvite flekker på lungene. De var betente og fylt med vann.

48 timer senere kunne ikke den unge jenta lenger puste for egen maskin. Hverken legene som la henne i kunstig koma, eller foreldrene hennes visste da at hun hadde røkt e-sigaretter i to år.