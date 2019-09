Massiv kritikk av Netanyahus planer om annektering

Kritikken har haglet mot statsminister Benjamin Netanyahu etter at han tok til orde for å offisielt innlemme den palestinske Jordandalen i Israel.

– Et slikt scenario vil være fullstendig ødeleggende for mulighetene for å gjenoppta forhandlinger, for den regionale freden og selve essensen i tostatsløsningen, sier en talsmann for FNs generalsekretær António Guterres.

Også landene i Den arabiske liga mener planen undergraver mulighetene for fred. Hele regionen kan bli drevet i retning av vold og konflikt, advarer Jordans utenriksminister Ayman Safadi.

EU sier i en uttalelse at Israels bygging og utvidelser av bosetninger er ulovlig og at EU ikke vil godta endringer i Israels grenser som ikke godtas av begge sider i konflikten.

– Verre enn apartheid

Cem Ozdel / Tyrkiske myndigheter / AP / NTB scanpix

Regimet i Saudi-Arabia vil innkalle muslimske land til et krisemøte om Netanyahus planer.

– Saudi-Arabia erklærer sin fordømmelse av den israelske statsministerens intensjon om å annektere områder på Vestbredden, heter det i en uttalelse fra det saudiarabiske kongehuset.

Den palestinske politikeren og PLO-toppen Hanan Ashrawi kaller planen «verre enn apartheid», og samme ord brukes av Tyrkias utenriksminister.

– Netanyahus valgløfte, som sender alle slags ulovlige og aggressive signaler i forkant av valget, er en rasistisk apartheid-stat, skriver utenriksminister Mevlut Cavusoglu på Twitter.

– Historisk mulighet

Oded Balilty / AP / NTB scanpix

Valget i Israel holdes neste uke, og Netanyahu har de siste dagene kommet med flere oppsiktsvekkende utspill for å vinne velgere.

– Dette er en historisk, enestående mulighet for å utvide Israels suverenitet over våre bosetninger i Judea og Samaria, sa statsministeren tirsdag.

Judea og Samaria er israelske navn på områdene som utgjør den okkuperte palestinske Vestbredden. Netanyahu lovet å annektere Jordandalen og et område langs den nordlige delen av Dødehavet – som til sammen utgjør rundt en tredel av Vestbredden – hvis han vinner valget.

Får han viljen sin, vil palestinske befolkningssentre på Vestbredden bli liggende som isolerte øyer blant israelske områder. Netanyahu sier han vil forbinde de palestinske befolkningssentrene med nabolandet Jordan.

I Jordandalen ligger viktige jordbruksområder, som palestinerne vil miste hvis Netanyahu får gjennomført sin plan. Israel oppfatter på sin side Jordandalen som en viktig militær buffersone som beskytter Israel mot eventuelle forsøk på invasjon østfra.

Grønt lys fra Trump?

Netanyahu ønsker også å annektere israelske bosetninger i andre deler av Vestbredden. Tirsdag sa han at han vil gjøre dette i samforståelse med USAs president Donald Trump.

Trump ventes å legge fram sin varslede fredsplan for Midtøsten etter det israelske valget. Netanyahu mener det er viktig å handle nå, mens Trump forbereder seg på å presentere fredsplanen.

USA har så langt ikke protestert mot statsministerens utspill om å annektere Jordandalen. Kilder i det amerikanske regjeringsapparatet sier til nyhetsbyrået AP at Netanyahu fortalte dem om planen før han presenterte den offentlig.

De ikke navngitte kildene sier de ikke hadde noen innsigelser siden de ikke mener planen vil påvirke utsiktene for en eventuell fredsavtale.

Vestbredden ble okkupert av Israel etter seksdagerskrigen i 1967, og Øst-Jerusalem er allerede annektert. Nesten 700.000 israelere bor i dag i folkerettsstridige bosetninger i de okkuperte områdene.