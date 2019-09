Guaidó nekter for bånd til colombianske kriminelle

Riksadvokaten i Venezuela, Tarek William Saab, som er lojal mot Venezuelas sittende president Nicolás Maduro, har åpnet undersøkelse mot Guaidó etter at et bilde av opposisjonslederen sammen med medlemmer av en kriminell gruppe kjent som Rastrojos, er dukket opp i sosiale medier.

Bildet skal ha blitt tatt i februar da Guaidó krysset grensen til Colombia for å delta på en konsert som milliardær Richard Branson organiserte for å få levert humanitær hjelp til Venezuela. Etterforskerne hevder at overraskelsesbesøket på konserten var skjedd i samarbeid med den kriminelle gruppen, men dette tilbakeviser Guaidó.

– Jeg tok bilder med mange mennesker den dagen. Det er vanskelig å vite hvem som ber om å bli fotografert sammen med deg, når de ber om et bilde, sier Guaidó til den colombianske radiostasjonen BLU.

Spent mellom nabolandene

Forholdet mellom Venezuela og Colombia er stadig mer spent og begge landene har beskyldt hverandre for å true den andre. Colombia påstår at Maduro gir nye opprørsgrupper ly og trening. Samtidig har Venezuela mobilisert til en stor militærøvelse like ved grensen til nabolandet og hevder at Colombia tillater grupper som vil felle Maduro, å trene i områdene.

Maduros innenriksminister Nestor Reverol dukket opp på statlig fjernsyn fredag og hvor han og viste til bildene.

– De beviser nok en gang Guaidós tilknytning til alle terroraksjonene som planlegges i Venezuela for å forstyrre stabiliteten og freden i demokratiet vårt,» sa Reverol om bildene.