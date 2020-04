FN: – Den mest utfordrende krisen siden andre verdenskrig

– Pandemien vil forårsake en resesjon som ikke har noen paralleller i tidligere historie, advarte generalsekretæren under lanseringen av en rapport om de samfunnsøkonomiske virkningene av covid-19.

«Vi står overfor en global helsekrise ulik noen annen i FNs 75 år lange historie – en som dreper mennesker, sprer menneskelig lidelse og snur folks liv på hode,» heter det i rapporten.

Det er også en risiko for at kombinasjonen mellom sykdommen og dens økonomiske påvirkning vil bidra til «økt ustabilitet, økt uro og økt konflikt», sa Guterres.

– Menneskeheten står på spill

Han ba om en mye sterkere og mer effektiv global respons mot viruset og mot de sosiale og økonomiske ødeleggelsene koronaepidemien forårsaker.

Han understreket at dette kun vil være mulig «om alle kommer sammen og om vi glemmer politiske spill og forstår at det er menneskeheten som står på spill».

Til reporterne sa Guterres at «størrelsen på responsen på tilsvare størrelsen på krisen – storstilt, koordinert og omfattende».

Kun så sterk som de svakeste

Generalsekretæren understreket at verden fortsatt er langt fra der vi må være for å effektivt kunne bekjempe covid-19 og de globale innvirkningene viruset har.

– Vi må huske at vi kun er så sterke som det svakeste helsesystemet i vår samkjørte verden. Det er viktig at utviklede land umiddelbart bistår de mindre utviklede i å styrke helsesystemene og deres reaksjonsevne for å stoppe smitten, minte Guterres om.